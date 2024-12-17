ХМАО впервые примет участие в Арктических учениях МЧС

ХМАО примет участие в масштабных учениях «Безопасная Арктика — 2025», которые пройдут в январе 2025 года. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил в личном телеграм-канале.
«В связи с включением Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны РФ в ходе рабочего визита Министра МЧС России Александра Куренкова в Югру договорились об участии региона в масштабных межведомственных учениях „Безопасная Арктика — 2025“, которые пройдут в январе 2025 года», — рассказал губернатор. В ходе учений проверят готовность различных служб к реагированию на природные и техногенные угрозы в суровых климатических условиях.
Березовский и Белоярский районы ХМАО были включены в состав Арктической зоны РФ в марте текущего года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Это решение поможет создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций.
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