ХМАО впервые примет участие в Арктических учениях МЧС

ХМАО примет участие в учениях «Безопасная Арктика» в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук договорился с Министром МЧС Куренковым об участии в учениях
Губернатор ХМАО Кухарук договорился с Министром МЧС Куренковым об участии в учениях Фото:

ХМАО примет участие в масштабных учениях «Безопасная Арктика — 2025», которые пройдут в январе 2025 года. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил в личном телеграм-канале.

«В связи с включением Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны РФ в ходе рабочего визита Министра МЧС России Александра Куренкова в Югру договорились об участии региона в масштабных межведомственных учениях „Безопасная Арктика — 2025“, которые пройдут в январе 2025 года», — рассказал губернатор. В ходе учений проверят готовность различных служб к реагированию на природные и техногенные угрозы в суровых климатических условиях. 

Березовский и Белоярский районы ХМАО были включены в состав Арктической зоны РФ в марте текущего года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Это решение поможет создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций.

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ХМАО примет участие в масштабных учениях «Безопасная Арктика — 2025», которые пройдут в январе 2025 года. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил в личном телеграм-канале. «В связи с включением Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны РФ в ходе рабочего визита Министра МЧС России Александра Куренкова в Югру договорились об участии региона в масштабных межведомственных учениях „Безопасная Арктика — 2025“, которые пройдут в январе 2025 года», — рассказал губернатор. В ходе учений проверят готовность различных служб к реагированию на природные и техногенные угрозы в суровых климатических условиях.  Березовский и Белоярский районы ХМАО были включены в состав Арктической зоны РФ в марте текущего года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Это решение поможет создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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