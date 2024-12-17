Екатеринбург получит десятки новых трамваев

Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 трамваев в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний возраст трамвая в Екатеринбурге составляет 40 лет
Средний возраст трамвая в Екатеринбурге составляет 40 лет Фото:

В Екатеринбурге продолжат обновлять парк общественного транспорта. В следующем году планируется покупка 50 трамваев. Этим вопросом начнут заниматься уже с начала 2025-го, сообщил мэр Алексей Орлов во время прямой линии.

«В начале года мы объявим конкурс на приобретение 15 трехсекционных трамваев. Предполагаем, что в течение года еще объявим конкурс на 35 трамваев», — сказал Орлов, отметив, что сейчас средний возраст трамваев составляет около 40 лет, всего их в парке около 400.

До конца 2024 года в Екатеринбург прибудет 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Контракт с группой «Синара» был заключен 30 октября.

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В Екатеринбурге продолжат обновлять парк общественного транспорта. В следующем году планируется покупка 50 трамваев. Этим вопросом начнут заниматься уже с начала 2025-го, сообщил мэр Алексей Орлов во время прямой линии. «В начале года мы объявим конкурс на приобретение 15 трехсекционных трамваев. Предполагаем, что в течение года еще объявим конкурс на 35 трамваев», — сказал Орлов, отметив, что сейчас средний возраст трамваев составляет около 40 лет, всего их в парке около 400. До конца 2024 года в Екатеринбург прибудет 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Контракт с группой «Синара» был заключен 30 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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