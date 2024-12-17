Екатеринбург получит десятки новых трамваев

В Екатеринбурге продолжат обновлять парк общественного транспорта. В следующем году планируется покупка 50 трамваев. Этим вопросом начнут заниматься уже с начала 2025-го, сообщил мэр Алексей Орлов во время прямой линии.
«В начале года мы объявим конкурс на приобретение 15 трехсекционных трамваев. Предполагаем, что в течение года еще объявим конкурс на 35 трамваев», — сказал Орлов, отметив, что сейчас средний возраст трамваев составляет около 40 лет, всего их в парке около 400.
До конца 2024 года в Екатеринбург прибудет 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Контракт с группой «Синара» был заключен 30 октября.
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