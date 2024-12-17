Судебный департамент ХМАО отказывается от здания, где должен был размещаться сургутский суд

Судебный департамент ХМАО планирует отказаться от здания в Сургуте по улице Маяковского, 21, где должен был располагаться городской суд. Его капитальный ремонт начался в 2011 году, но так и не был завершен. При этом расходы на консервацию здания приходится нести.
«В связи с возросшими финансовыми затратами на обслуживание объекта Управление направило в адрес Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации письмо на рассмотрении вопроса о прекращении права оперативного управления. Так как объект недвижимого имущества в настоящее время не используется по назначению», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Судебного департамента.
Капитальный ремонт здания Сургутского городского суда на Маяковского начался в декабре 2011 года. В 2015 году подрядчик отказался выполнять работу. Сегодня сотрудники городского суда размещены в помещении на улице Профсоюзов, районного — на улице Юности. «В данной ситуации Управление не рассматривает возможности размещения указанных судов в других зданиях и помещениях», — добавили в пресс-службе.
При этом источники URA.RU, близкие к силовым структурам говорят о том, что здание, где сейчас располагается сургутский городской суд не выдерживает никакой критики. «Это бывший офис-центр. Он не предназначен для размещения суда. Там подсудимые и осужденные могут свободно общаться с посетителями здания во время конвоирования, что является грубым нарушением. И такая ситуация длится с 2015 года, когда сургутский городской суд переехал на улицу Профсоюзов», — прокомментировал инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что судьи в Сургуте несколько лет не могут попасть в собственное здание на улице Маяковского. Оно долгое время находилось на реконструкции из-за проблем с несущими конструкциями, затем подрядчик отказался от работы из-за финансовых трудностей и здание было законсервировано.
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