В ХМАО судей не пускают в собственное здание уже шестой год

Сургутский городской суд после завершения капитального ремонта в здании на улице Маяковского должен будет освободить временно занимаемый офис-центр и вернуться обратно. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном судебном департаменте.
«Разработана проектно-сметная документация для завершения комплексного капитального ремонта объекта и направлена для утверждения в судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Затем из федерального бюджета должны быть выделены деньги на завершение работ и определен подрядчик.
Здание сургутского городского суда находится на реконструкции с 2011 года. Тогда весь его аппарат переехал на время ремонта в офисный центр на улице Профсоюзов. Новоселье должно было состояться в 2013 году. Однако сначала выяснилось, что зданию на Маяковского необходимо дополнительное укрепление несущих конструкций, а затем начались проблемы с подрядчиком. Из-за критического финансового положения он отказался от выполнения обязательств. В итоге, здание было законсервировано.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, после всех произошедших событий прорабатывались разные варианты дальнейших действий. «Решался вопрос с арендой другого офисного помещения. Нынешнее здание, в котором квартирует суд, не подлежит никакой критике. Судебный департамент считает, что целесообразнее всего завершить эпопею со зданием на Маяковского и переехать туда. Но всех волнуют сроки, в которые это все произойдет. Ждать денег и завершения работ можно еще несколько лет», — резюмирует инсайдер.