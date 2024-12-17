«Лучший ответ на смерть генерала»: Медведев призвал не ослаблять давления на Киев

Лучшим ответом на агрессию Киева и, в частности, на смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, является давление. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что это давление нельзя ослаблять.
«Это [давление] как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять», — сообщил Медведев на совещании по заключению госконтрактов по военно-промышленному комплексу (ОПК) РФ. Запись опубликована на странице Медведева «ВКонтакте».
Эту встречу он начал со слов о Кириллове. По его словам, российские правоохранители должны найти причастных к подрыву генерала. Также необходимо уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве, подчеркнул Медведев.
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