«Лучший ответ на смерть генерала»: Медведев призвал не ослаблять давления на Киев

Медведев: давление на Киев, включая и работу ОПК, нельзя ослаблять
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что давление на Киев нельзя ослаблять
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что давление на Киев нельзя ослаблять Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Лучшим ответом на агрессию Киева и, в частности, на смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, является давление. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что это давление нельзя ослаблять. 

«Это [давление] как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять», — сообщил Медведев на совещании по заключению госконтрактов по военно-промышленному комплексу (ОПК) РФ. Запись опубликована на странице Медведева «ВКонтакте».

Эту встречу он начал со слов о Кириллове. По его словам, российские правоохранители должны найти причастных к подрыву генерала. Также необходимо уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве, подчеркнул Медведев.

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Лучшим ответом на агрессию Киева и, в частности, на смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, является давление. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что это давление нельзя ослаблять.  «Это [давление] как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять», — сообщил Медведев на совещании по заключению госконтрактов по военно-промышленному комплексу (ОПК) РФ. Запись опубликована на странице Медведева «ВКонтакте». Эту встречу он начал со слов о Кириллове. По его словам, российские правоохранители должны найти причастных к подрыву генерала. Также необходимо уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве, подчеркнул Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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