В ООН рассмотрят вопрос об убийстве генерала Кириллова в Москве

Россия поднимет вопрос о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на следующем заседании ООН по поставкам оружия Запада на Украину, запрошенном Москвой. Об этом сообщил первый зам постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он отметил, что организаторы этого взрыва должны быть наказаны и осуждены мировым сообществом. Совещание запрошено Москвой на 20 декабря.
Взрыв, повлекший смерть Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что киевских заказчиков этого теракта следует уничтожить.
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