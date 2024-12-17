В Госдуме предложили запретить иностранную музыку в России

Депутат Луговой: иностранной музыки на платформах должно быть около 20%

Луговой выступил за ограничение иностранного музыкального контента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предложили существенно сократить долю иностранного контента на отечественных музыкальных платформах. Допустимое присутствие иностранных исполнителей и композиций должно быть ограничено до 20% или исключено вовсе. С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

«Считаю, что музыка — это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, — процитировало Лугового РИА Новости.

Луговой также обратил внимание на ответственность владельцев музыкальных платформ за содержание, транслируемое пользователям. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что доходы иностранных исполнителей с этих площадок могут использоваться для поддержки действий ВСУ.

Как сообщало URA.RU ранее, член Авторского Совета Российского Авторского Общества (РАО) Евгений Кобылянский заявил, что запрет на выплату авторских ударит по кошельку артистов-иноагентов. Он отметил, что к депутатам Госдумы начали поступать предложения о введении запрета и на выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей.