17 декабря 2024

В Госдуме предложили запретить иностранную музыку в России

Депутат Луговой: иностранной музыки на платформах должно быть около 20%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике. Москва, луговой андрей
Луговой выступил за ограничение иностранного музыкального контента Фото:

В России предложили существенно сократить долю иностранного контента на отечественных музыкальных платформах. Допустимое присутствие иностранных исполнителей и композиций должно быть ограничено до 20% или исключено вовсе. С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

«Считаю, что музыка — это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, — процитировало Лугового РИА Новости.

Луговой также обратил внимание на ответственность владельцев музыкальных платформ за содержание, транслируемое пользователям. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что доходы иностранных исполнителей с этих площадок могут использоваться для поддержки действий ВСУ.

Как сообщало URA.RU ранее, член Авторского Совета Российского Авторского Общества (РАО) Евгений Кобылянский заявил, что запрет на выплату авторских ударит по кошельку артистов-иноагентов. Он отметил, что к депутатам Госдумы начали поступать предложения о введении запрета и на выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предложили существенно сократить долю иностранного контента на отечественных музыкальных платформах. Допустимое присутствие иностранных исполнителей и композиций должно быть ограничено до 20% или исключено вовсе. С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. «Считаю, что музыка — это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, — процитировало Лугового РИА Новости. Луговой также обратил внимание на ответственность владельцев музыкальных платформ за содержание, транслируемое пользователям. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что доходы иностранных исполнителей с этих площадок могут использоваться для поддержки действий ВСУ. Как сообщало URA.RU ранее, член Авторского Совета Российского Авторского Общества (РАО) Евгений Кобылянский заявил, что запрет на выплату авторских ударит по кошельку артистов-иноагентов. Он отметил, что к депутатам Госдумы начали поступать предложения о введении запрета и на выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...