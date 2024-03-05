Работавший с Пугачевой продюсер предупредил иноагентов о больших убытках

Член РАО Кобылянский: запрет на выплату авторских ударит по кошельку иноагентов

05 марта 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Авторские выплаты артисты получают при использовании произведений в кино, в телевизионных ресурсах, отметил Евгений Кобылянский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно сказаться на доходах иноагентов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал советский и российский композитор, продюсер (в частности, работал с Аллой Пугачевой, Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским), член Авторского Совета (главный руководящий орган) Российского Авторского Общества (РАО) Евгений Кобылянский. Новость по теме Пивоваров* уволил сотрудников «Редакции» и отказался от канала из-за закона об иноагентах Ранее Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о полном запрете размещения рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. А также самой рекламы этих ресурсов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в результате вступления закона в силу иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. Плюс ко всему, к депутатам начали поступать предложения о введении запрета и на выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей. «Долгое время мы находились в ситуации, когда большая часть сборов касалась публичных выступлений. Но она меняется. Произведения могут звучать в публичном пространстве не только в исполнении самих артистов, которые уехали и предали открыто свою страну, но других. Они могут использоваться в кино, в телевизионных ресурсах, иных средствах массовой информации. И это очень приличные деньги. Поэтому это, безусловно, [лишение авторских отчислений] ударит по кошельку [артистов-иноагентов]. И по такому понятию, как гордыня», — объяснил Евгений Кобылянский. Новость по теме Журналистка-иноагент приостановила свой проект из-за нового закона о рекламе Член РАО добавил, что сейчас иноагенты могут получать авторские выплаты со своих произведений. «Есть способы аккумулирования денежных средств даже за российский контент, который распространяется за границей. Например, какие-то кинофильмы, что идут в нашем прокате, что идет в нашей музыкальной индустрии, что попадает к нам на рынок. Средства авторских вознаграждений в этом случае собираются и аккумулируются на специальных счетах. С них правообладатель может получать деньги», — отметил он. Что касается ужесточения закона в отношении авторских прав, по мнению Кобылянского, должны быть четко проработаны его механизмы, чтобы не пострадали невинные люди. «Коль нас поставили в условие, где мы должны, в том числе, и нашу физическую, интеллектуальную собственность защищать, то делать это нужно по всем фронтам, половинчатых решений быть не может. Но призываю очень тщательно поработать над теми механизмами и категориями, которые будут лишены этих прав. Чтобы [под наказание] не попали авторы, которые по тем или иным, может быть, и уважительным, причинам оказались где-то за территорией РФ, но не выступали против своей страны. Мы же не можем их лишить возможности получать авторские вознаграждения», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно сказаться на доходах иноагентов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал советский и российский композитор, продюсер (в частности, работал с Аллой Пугачевой, Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским), член Авторского Совета (главный руководящий орган) Российского Авторского Общества (РАО) Евгений Кобылянский. Ранее Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о полном запрете размещения рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. А также самой рекламы этих ресурсов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в результате вступления закона в силу иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. Плюс ко всему, к депутатам начали поступать предложения о введении запрета и на выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей. «Долгое время мы находились в ситуации, когда большая часть сборов касалась публичных выступлений. Но она меняется. Произведения могут звучать в публичном пространстве не только в исполнении самих артистов, которые уехали и предали открыто свою страну, но других. Они могут использоваться в кино, в телевизионных ресурсах, иных средствах массовой информации. И это очень приличные деньги. Поэтому это, безусловно, [лишение авторских отчислений] ударит по кошельку [артистов-иноагентов]. И по такому понятию, как гордыня», — объяснил Евгений Кобылянский. Член РАО добавил, что сейчас иноагенты могут получать авторские выплаты со своих произведений. «Есть способы аккумулирования денежных средств даже за российский контент, который распространяется за границей. Например, какие-то кинофильмы, что идут в нашем прокате, что идет в нашей музыкальной индустрии, что попадает к нам на рынок. Средства авторских вознаграждений в этом случае собираются и аккумулируются на специальных счетах. С них правообладатель может получать деньги», — отметил он. Что касается ужесточения закона в отношении авторских прав, по мнению Кобылянского, должны быть четко проработаны его механизмы, чтобы не пострадали невинные люди. «Коль нас поставили в условие, где мы должны, в том числе, и нашу физическую, интеллектуальную собственность защищать, то делать это нужно по всем фронтам, половинчатых решений быть не может. Но призываю очень тщательно поработать над теми механизмами и категориями, которые будут лишены этих прав. Чтобы [под наказание] не попали авторы, которые по тем или иным, может быть, и уважительным, причинам оказались где-то за территорией РФ, но не выступали против своей страны. Мы же не можем их лишить возможности получать авторские вознаграждения», — заключил он.