17 декабря 2024

В Астане задержаны двое россиян, которых разыскивали в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй задержанный, 67-летний мужчина, разыскивался за разбой, убийство и другие преступления
Второй задержанный, 67-летний мужчина, разыскивался за разбой, убийство и другие преступления Фото:

В столице Казахстана, Астане, полицейскими были задержаны два гражданина России, находившихся в международном розыске за серьезные преступления. Об этом сообщает пресс-центр МВД Казахстана.

 «Он находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах», — говорится в сообщении МВД Казахстана. Первый из задержанных, 47-летний мужчина из Ингушетии, был объявлен в розыск в июле 2023 года.

Второй задержанный, 67-летний мужчина, разыскивался за разбой, убийство, насильственные действия сексуального характера и оставление в опасности, совершенные в 1984 году. Оба задержанных были объявлены в международный розыск МВД России и теперь ожидают экстрадиции на родину для дальнейшего разбирательства по их делам.

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В столице Казахстана, Астане, полицейскими были задержаны два гражданина России, находившихся в международном розыске за серьезные преступления. Об этом сообщает пресс-центр МВД Казахстана.  «Он находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах», — говорится в сообщении МВД Казахстана. Первый из задержанных, 47-летний мужчина из Ингушетии, был объявлен в розыск в июле 2023 года. Второй задержанный, 67-летний мужчина, разыскивался за разбой, убийство, насильственные действия сексуального характера и оставление в опасности, совершенные в 1984 году. Оба задержанных были объявлены в международный розыск МВД России и теперь ожидают экстрадиции на родину для дальнейшего разбирательства по их делам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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