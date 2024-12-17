В Астане задержаны двое россиян, которых разыскивали в РФ

В столице Казахстана, Астане, полицейскими были задержаны два гражданина России, находившихся в международном розыске за серьезные преступления. Об этом сообщает пресс-центр МВД Казахстана.
«Он находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах», — говорится в сообщении МВД Казахстана. Первый из задержанных, 47-летний мужчина из Ингушетии, был объявлен в розыск в июле 2023 года.
Второй задержанный, 67-летний мужчина, разыскивался за разбой, убийство, насильственные действия сексуального характера и оставление в опасности, совершенные в 1984 году. Оба задержанных были объявлены в международный розыск МВД России и теперь ожидают экстрадиции на родину для дальнейшего разбирательства по их делам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.