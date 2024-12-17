В США рассказали, в каком случае отправят военных в Сирию

США изучают возможность отправки дополнительных военнослужащих в Сирию, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов. Рассмотрение этой меры связано с необходимостью поддержки переходного политического процесса в стране.
«На данный момент мы продолжаем оценивать ситуацию и изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки в Сирию военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач, в том числе реализации озвученных в субботу госсекретарем [США Энтони Блинкеном] и другими странами принципов», — отметил Миллер на брифинге.
В дополнение к этому, согласно совместному заявлению ряда стран и международных организаций, опубликованному Госдепартаментом, в Сирии должен быть реализован «переходный политический процесс» под руководством самих сирийцев. Этот процесс предполагает создание инклюзивного, светского и представительного правительства. Поддержка этого процесса со стороны международного сообщества и ООН играет ключевую роль в урегулировании ситуации в стране.
Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона, подтвердила, что Соединенные Штаты не намерены увеличивать свое военное присутствие в Сирии, передает RT. Она указала, что американские войска находятся в состоянии повышенной готовности, но изменение руководства в Арабской Республике не оказало влияния на текущую ситуацию.
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