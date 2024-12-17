Reuters: спецпосланник Трампа посетит Киев

Спецпосланник по вопросам Украины избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Однако он не планирует свою поездку в Россию, сообщили источники, знакомые с планом поездки.
«В начале января представитель избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины посетит Киев и несколько других европейских столиц… Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог… не планирует посещать Москву», — сообщили источники газеты Reuters.
По словам источников, Келлог посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда займется организацией встреч с лидерами стран Европы, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт межу Россией и Украиной. Однако маршрут поездки может измениться, так как сейчас он готов не до конца. Издание подчеркивает, что на встречах основное внимание уделят «установлению фактов» от имени администрации Трампа, а не активным переговорам.
Дональд Трамп 17 декабря обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом подготовиться к заключению мирного договора с Россией, передает «Национальная служба новостей». О деталях договора он пообещал уточнить позже.
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