17 декабря 2024

Reuters: спецпосланник Трампа посетит Киев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецпосланник Дональда Трампа посетит страны Европы в январе 2025 года
Спецпосланник Дональда Трампа посетит страны Европы в январе 2025 года Фото:

Спецпосланник по вопросам Украины избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Однако он не планирует свою поездку в Россию, сообщили источники, знакомые с планом поездки.

«В начале января представитель избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины посетит Киев и несколько других европейских столиц… Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог… не планирует посещать Москву», — сообщили источники газеты Reuters. 

По словам источников, Келлог посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда займется организацией встреч с лидерами стран Европы, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт межу Россией и Украиной. Однако маршрут поездки может измениться, так как сейчас он готов не до конца. Издание подчеркивает, что на встречах основное внимание уделят «установлению фактов» от имени администрации Трампа, а не активным переговорам.

Дональд Трамп 17 декабря обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом подготовиться к заключению мирного договора с Россией, передает «Национальная служба новостей». О деталях договора он пообещал уточнить позже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецпосланник по вопросам Украины избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Однако он не планирует свою поездку в Россию, сообщили источники, знакомые с планом поездки. «В начале января представитель избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины посетит Киев и несколько других европейских столиц… Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог… не планирует посещать Москву», — сообщили источники газеты Reuters.  По словам источников, Келлог посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда займется организацией встреч с лидерами стран Европы, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт межу Россией и Украиной. Однако маршрут поездки может измениться, так как сейчас он готов не до конца. Издание подчеркивает, что на встречах основное внимание уделят «установлению фактов» от имени администрации Трампа, а не активным переговорам. Дональд Трамп 17 декабря обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом подготовиться к заключению мирного договора с Россией, передает «Национальная служба новостей». О деталях договора он пообещал уточнить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...