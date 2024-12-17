17 декабря 2024

Власти Кургана раскрыли, почему город зимой утопает в грязи

Реагенты создают грязь в Кургане, но снижают число ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Для безопасности улицы обрабатывают реагентами
Для безопасности улицы обрабатывают реагентами Фото:

На дорогах в Кургане применяются реагенты, чтобы снизить число ДТП и сохранить жизни водителей и пешеходов. Об этом сообщили представители мэрии в ответе горожанам, которые жаловались, что улицы зимой утопают в грязи.

«Отказ от применения противогололедных материалов в городе может привести к утрате жизней как пешеходов, так и водителей. Обычный песок не топит лед на дорогах, поэтому его смешивают с солью», — говорится в ответе на сайте «Обратись».

Уточняется, что реагенты с песком убираются механизировано или вручную на тех участках, где не зашла техника. Данная технология отвечает требованиям СНИП и ГОСТ, отметили в мэрии.

Ранее курганцы жаловались, что улицы в зимнее время из-за соли тонут в грязи. В таких условиях ржавеют автомобили, жижа растаскивается по домам и общественным местам.

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На дорогах в Кургане применяются реагенты, чтобы снизить число ДТП и сохранить жизни водителей и пешеходов. Об этом сообщили представители мэрии в ответе горожанам, которые жаловались, что улицы зимой утопают в грязи. «Отказ от применения противогололедных материалов в городе может привести к утрате жизней как пешеходов, так и водителей. Обычный песок не топит лед на дорогах, поэтому его смешивают с солью», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что реагенты с песком убираются механизировано или вручную на тех участках, где не зашла техника. Данная технология отвечает требованиям СНИП и ГОСТ, отметили в мэрии. Ранее курганцы жаловались, что улицы в зимнее время из-за соли тонут в грязи. В таких условиях ржавеют автомобили, жижа растаскивается по домам и общественным местам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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