Власти Кургана раскрыли, почему город зимой утопает в грязи

На дорогах в Кургане применяются реагенты, чтобы снизить число ДТП и сохранить жизни водителей и пешеходов. Об этом сообщили представители мэрии в ответе горожанам, которые жаловались, что улицы зимой утопают в грязи.
«Отказ от применения противогололедных материалов в городе может привести к утрате жизней как пешеходов, так и водителей. Обычный песок не топит лед на дорогах, поэтому его смешивают с солью», — говорится в ответе на сайте «Обратись».
Уточняется, что реагенты с песком убираются механизировано или вручную на тех участках, где не зашла техника. Данная технология отвечает требованиям СНИП и ГОСТ, отметили в мэрии.
Ранее курганцы жаловались, что улицы в зимнее время из-за соли тонут в грязи. В таких условиях ржавеют автомобили, жижа растаскивается по домам и общественным местам.
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