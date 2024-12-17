Юрист по ЖКХ назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Жители многоквартирных домов имеют право отказаться от оплаты дополнительных услуг, таких как радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья и диспетчеризация, если они не указаны в договоре с управляющей компанией. Об этом сообщил юрист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Наиболее частая ситуация, когда можно отказаться от платежей, связана с дополнительными услугами. Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень», — объяснил Бондарь в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Бондарь подчеркнул, что большинство услуг, указанных в платежках от управляющих компаний, являются обязательными к оплате по закону, включая водоснабжение, отопление и прочие базовые коммунальные услуги. Однако он предостерег жильцов от навязываемых незаконных услуг, таких как видеонаблюдение или уборка снега без предварительного согласования на общем собрании.
Теперь нотариусы смогут взыскивать задолженности по ЖКУ во внесудебном порядке с помощью исполнительной надписи — она станет основанием для взыскания долга напрямую через банки. Соответствующий закон принят Госдумой в первом чтении, пишет MK.RU. В России произойдет ежегодное повышение тарифов ЖКХ в 2025 году. В среднем рост составит 11,9%, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.