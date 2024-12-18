Прямая линия Путина: когда и где смотреть

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря
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Прямая линия с Путиным начнется в 12:00 по мск
Прямая линия с Путиным начнется в 12:00 по мск Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию российского президента, пройдет в прямом эфире 19 декабря. Во время программы Путин будет общаться одновременно и с гражданами, и с представителями СМИ. Когда и где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным — в материале URA.RU.

Путин в ходе прямой линии ответит на вопросы россиян и представителей местных и иностранных СМИ
Путин в ходе прямой линии ответит на вопросы россиян и представителей местных и иностранных СМИ
Фото:

Дата проведения мероприятия была определена еще 6 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прием вопросов от граждан начался с 8 декабря. Отмечается, что через неделю количество обращений к Путину достигло миллиона. Одной из наиболее обсуждаемых тем стала спецоперация на Украине.

В 2024 году в прямой линии впервые будет задействована технология искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка для обработки вопросов. Песков подчеркнул, что таким образом к началу мероприятия Владимир Путин будет осведомлен о всех поступивших вопросах.

Когда и где смотреть прямую линию с Путиным

Прямая линия пройдет 19 декабря, в четверг. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

По традиции мероприятие транслируется на таких федеральных телеканала, как «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», НТВ и Первый. А также на радиостанциях «Вести FM», «Радио Россия» и «Маяк». Помимо прочего, трансляцию планируется вести и в официальных сообществах мероприятия в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Как обратиться с вопросом к президенту

В соответствии с установленным форматом, граждане могут обратиться к президенту на прямой линии следующими способами:

  • Задать вопрос во время прямого эфира;
  • Отправить обращение заранее.

С 2001 года число методов отправки вопросов на прямую линию увеличивается. Так, для тех, кто хочет отправить свои обращения заранее, можно использовать следующие каналы коммуникации: 

Позвонить по телефону

У россиян есть возможность обратиться к Владимиру Путину через специальные номера телефонов, они предоставлены организаторами мероприятия. Все звонки по ним проходят бесплатно.

Для подачи обращений можно использовать следующий номер: 8-800-200-40-40. 

Написать обращение на специальном сайте

Свои запросы можно оставить на сайте moskva-putinu.ru. Обращения можно оставлять как в письменном виде, так и в качестве видео.

Задать вопрос через соцсети

В официальных группах под названием «Прямая линия» также можно задать свои вопросы российскому президенту. Действуют эти сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, в группах есть возможность оставит свои обращения в формате видео. 

Отправить СМС-сообщение

Свои вопросы россияне могут отправить и с помощью СМС-сообщений на номер 0-40-40. Услуга является бесплатной.

Однако обращения принимаются только с номеров мобильных операторов из России. Также есть ограничения на количество знаков в СМС — до 70. 

Позвонить по видеозвонку

Позвонить по видеозвонку для обращения к Путину россияне могут через приложение «Москва — Путину». Его можно скачать бесплатно в магазинах Google Play, RuStore и AppGallery. 

Как еще можно обратиться к Владимиру Путину

Задать вопрос Путину можно с помощью звонка и официального сайта прямой линии
Задать вопрос Путину можно с помощью звонка и официального сайта прямой линии
Фото:

Возможность задать вопрос президенту РФ не ограничивается только прямыми линиями. На официальной интернет-странице Путина представлены различные контактные данные, позволяющие россиянам направлять обращения через приемную, использовать несколько бесплатных телефонных номеров горячих линий, заполнять формы для электронных сообщений, включая жалобы, а также отправлять письма на бумажных носителях. Обработкой всех поступающих обращений занимается Администрация президента.

Как прошли предыдущие прямые линии Путина

Первая прямая линия российского президента была проведена в 2001 году. Этот формат встречи со временем стал традиционным и проводится ежегодно. При этом он не закреплен законодательно как обязанность главы государства, в отличие от послания Федеральному собранию. В ходе сессий Владимир Путин освещает актуальные аспекты обстановки в стране, отвечает на вопросы граждан и выражает свои взгляды по разнообразным темам внутренней и международной политики.

В 2023 году прямая линия с Путиным шла четыре часа и три минуты
В 2023 году прямая линия с Путиным шла четыре часа и три минуты
Фото:

Крайняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года. Путин в течение четырех часов и трех минут ответил на более чем 80 вопросов. Преимущественно, обсуждения касались темы СВО, поддержки семей военнослужащих и защиты традиционных ценностей. Рекорд по длительности программы был зафиксирован в 2013 году, когда Владимир Путин отвечал на вопросы в течение четырех часов и 47 минут. При этом самое большое количество вопросов россияне задали в 2015 году — 3,25 млн обращений. 

В 2022 году, а также в 2020-м из-за пандемии COVID-19, прямые линии с президентом РФ не проводились. Однако в 2020 году была организована большая пресс-конференция в гибридном формате, сочетающем элементы видеоконференции и прямой линии. Также стоит отметить, что прямые линии не проходили в 2004 и 2012 годах. В первый указанный год вместо мероприятия прошла масштабная пресс-конференция Путина, а во второй — было принято решение перенести ее с октября на более теплое время года. 

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Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию российского президента, пройдет в прямом эфире 19 декабря. Во время программы Путин будет общаться одновременно и с гражданами, и с представителями СМИ. Когда и где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным — в материале URA.RU. Дата проведения мероприятия была определена еще 6 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прием вопросов от граждан начался с 8 декабря. Отмечается, что через неделю количество обращений к Путину достигло миллиона. Одной из наиболее обсуждаемых тем стала спецоперация на Украине. В 2024 году в прямой линии впервые будет задействована технология искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка для обработки вопросов. Песков подчеркнул, что таким образом к началу мероприятия Владимир Путин будет осведомлен о всех поступивших вопросах. Когда и где смотреть прямую линию с Путиным По традиции мероприятие транслируется на таких федеральных телеканала, как «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», НТВ и Первый. А также на радиостанциях «Вести FM», «Радио Россия» и «Маяк». Помимо прочего, трансляцию планируется вести и в официальных сообществах мероприятия в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».  Как обратиться с вопросом к президенту В соответствии с установленным форматом, граждане могут обратиться к президенту на прямой линии следующими способами: С 2001 года число методов отправки вопросов на прямую линию увеличивается. Так, для тех, кто хочет отправить свои обращения заранее, можно использовать следующие каналы коммуникации:  Позвонить по телефону У россиян есть возможность обратиться к Владимиру Путину через специальные номера телефонов, они предоставлены организаторами мероприятия. Все звонки по ним проходят бесплатно. Написать обращение на специальном сайте Свои запросы можно оставить на сайте moskva-putinu.ru. Обращения можно оставлять как в письменном виде, так и в качестве видео. Задать вопрос через соцсети В официальных группах под названием «Прямая линия» также можно задать свои вопросы российскому президенту. Действуют эти сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, в группах есть возможность оставит свои обращения в формате видео.  Отправить СМС-сообщение Однако обращения принимаются только с номеров мобильных операторов из России. Также есть ограничения на количество знаков в СМС — до 70.  Позвонить по видеозвонку Позвонить по видеозвонку для обращения к Путину россияне могут через приложение «Москва — Путину». Его можно скачать бесплатно в магазинах Google Play, RuStore и AppGallery.  Как еще можно обратиться к Владимиру Путину Возможность задать вопрос президенту РФ не ограничивается только прямыми линиями. На официальной интернет-странице Путина представлены различные контактные данные, позволяющие россиянам направлять обращения через приемную, использовать несколько бесплатных телефонных номеров горячих линий, заполнять формы для электронных сообщений, включая жалобы, а также отправлять письма на бумажных носителях. Обработкой всех поступающих обращений занимается Администрация президента. Как прошли предыдущие прямые линии Путина Первая прямая линия российского президента была проведена в 2001 году. Этот формат встречи со временем стал традиционным и проводится ежегодно. При этом он не закреплен законодательно как обязанность главы государства, в отличие от послания Федеральному собранию. В ходе сессий Владимир Путин освещает актуальные аспекты обстановки в стране, отвечает на вопросы граждан и выражает свои взгляды по разнообразным темам внутренней и международной политики. Крайняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года. Путин в течение четырех часов и трех минут ответил на более чем 80 вопросов. Преимущественно, обсуждения касались темы СВО, поддержки семей военнослужащих и защиты традиционных ценностей. Рекорд по длительности программы был зафиксирован в 2013 году, когда Владимир Путин отвечал на вопросы в течение четырех часов и 47 минут. При этом самое большое количество вопросов россияне задали в 2015 году — 3,25 млн обращений.  В 2022 году, а также в 2020-м из-за пандемии COVID-19, прямые линии с президентом РФ не проводились. Однако в 2020 году была организована большая пресс-конференция в гибридном формате, сочетающем элементы видеоконференции и прямой линии. Также стоит отметить, что прямые линии не проходили в 2004 и 2012 годах. В первый указанный год вместо мероприятия прошла масштабная пресс-конференция Путина, а во второй — было принято решение перенести ее с октября на более теплое время года. 
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