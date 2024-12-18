Прямая линия Путина: когда и где смотреть

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию российского президента, пройдет в прямом эфире 19 декабря. Во время программы Путин будет общаться одновременно и с гражданами, и с представителями СМИ. Когда и где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным — в материале URA.RU.
Дата проведения мероприятия была определена еще 6 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прием вопросов от граждан начался с 8 декабря. Отмечается, что через неделю количество обращений к Путину достигло миллиона. Одной из наиболее обсуждаемых тем стала спецоперация на Украине.
В 2024 году в прямой линии впервые будет задействована технология искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка для обработки вопросов. Песков подчеркнул, что таким образом к началу мероприятия Владимир Путин будет осведомлен о всех поступивших вопросах.
Когда и где смотреть прямую линию с Путиным
Прямая линия пройдет 19 декабря, в четверг. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени.
По традиции мероприятие транслируется на таких федеральных телеканала, как «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», НТВ и Первый. А также на радиостанциях «Вести FM», «Радио Россия» и «Маяк». Помимо прочего, трансляцию планируется вести и в официальных сообществах мероприятия в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Как обратиться с вопросом к президенту
В соответствии с установленным форматом, граждане могут обратиться к президенту на прямой линии следующими способами:
- Задать вопрос во время прямого эфира;
- Отправить обращение заранее.
С 2001 года число методов отправки вопросов на прямую линию увеличивается. Так, для тех, кто хочет отправить свои обращения заранее, можно использовать следующие каналы коммуникации:
Позвонить по телефону
У россиян есть возможность обратиться к Владимиру Путину через специальные номера телефонов, они предоставлены организаторами мероприятия. Все звонки по ним проходят бесплатно.
Для подачи обращений можно использовать следующий номер: 8-800-200-40-40.
Написать обращение на специальном сайте
Свои запросы можно оставить на сайте moskva-putinu.ru. Обращения можно оставлять как в письменном виде, так и в качестве видео.
Задать вопрос через соцсети
В официальных группах под названием «Прямая линия» также можно задать свои вопросы российскому президенту. Действуют эти сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, в группах есть возможность оставит свои обращения в формате видео.
Отправить СМС-сообщение
Свои вопросы россияне могут отправить и с помощью СМС-сообщений на номер 0-40-40. Услуга является бесплатной.
Однако обращения принимаются только с номеров мобильных операторов из России. Также есть ограничения на количество знаков в СМС — до 70.
Позвонить по видеозвонку
Позвонить по видеозвонку для обращения к Путину россияне могут через приложение «Москва — Путину». Его можно скачать бесплатно в магазинах Google Play, RuStore и AppGallery.
Как еще можно обратиться к Владимиру Путину
Возможность задать вопрос президенту РФ не ограничивается только прямыми линиями. На официальной интернет-странице Путина представлены различные контактные данные, позволяющие россиянам направлять обращения через приемную, использовать несколько бесплатных телефонных номеров горячих линий, заполнять формы для электронных сообщений, включая жалобы, а также отправлять письма на бумажных носителях. Обработкой всех поступающих обращений занимается Администрация президента.
Как прошли предыдущие прямые линии Путина
Первая прямая линия российского президента была проведена в 2001 году. Этот формат встречи со временем стал традиционным и проводится ежегодно. При этом он не закреплен законодательно как обязанность главы государства, в отличие от послания Федеральному собранию. В ходе сессий Владимир Путин освещает актуальные аспекты обстановки в стране, отвечает на вопросы граждан и выражает свои взгляды по разнообразным темам внутренней и международной политики.
Крайняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года. Путин в течение четырех часов и трех минут ответил на более чем 80 вопросов. Преимущественно, обсуждения касались темы СВО, поддержки семей военнослужащих и защиты традиционных ценностей. Рекорд по длительности программы был зафиксирован в 2013 году, когда Владимир Путин отвечал на вопросы в течение четырех часов и 47 минут. При этом самое большое количество вопросов россияне задали в 2015 году — 3,25 млн обращений.
В 2022 году, а также в 2020-м из-за пандемии COVID-19, прямые линии с президентом РФ не проводились. Однако в 2020 году была организована большая пресс-конференция в гибридном формате, сочетающем элементы видеоконференции и прямой линии. Также стоит отметить, что прямые линии не проходили в 2004 и 2012 годах. В первый указанный год вместо мероприятия прошла масштабная пресс-конференция Путина, а во второй — было принято решение перенести ее с октября на более теплое время года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.