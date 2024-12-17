Бойца ММА обвиняют в убийстве инспектора МАДИ

Завершено расследование убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Святослава Серова. Оно было совершено в парке Зарядье 31 декабря 2022 года. Следователи квалифицировали его как теракт, а обвинения предъявили бойцу ММА Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Окончено расследование уголовного дела в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича, родившегося 11 августа 1994 года. Ему предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
Также мужчину обвинили по статье об участии в детальности террористической организации. По данным следствия, Ахьядов принял присягу на верность группировке «Исламское государство» (запрещена в России, признана террористической) и был завербован в Турции. За все совершенные действия ему может грозить пожизненное заключение.
Согласно информации правоохранителей, в 2022 году обвиняемый планировал завладеть служебным оружием полицейского для организации стрельбы в парке Зарядье в канун Нового года, где находилось большое количество людей. В условиях недостаточной освещенности он ошибочно принял сотрудника МАДИ за полицейского из-за сходства форменной одежды и нанес ему 16 ножевых ранний, из-за чего тот погиб на месте. Ламберд Ахьядов был задержан на следующий день, 1 января. При аресте он сопротивлялся, использовав против полицейского газовый баллончик.
Из материалов уголовного дела следует, что у бойца ММА нет постоянного места жительства, он имеет среднее образование, женат и имеет двух несовершеннолетних детей на иждивении. Также официально он безработный. В своей спортивной карьере в смешанных единоборствах мужчина провел 14 боев, из которых выиграл девять. Последний раз он выступал на ринге в октябре 2019 года. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
*Ламберд Ахьядов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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