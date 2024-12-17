Исполняющей обязанности руководителя ветеринарной службы ХМАО Дине Кузьминой прочат замену. Источник в политическом истеблишменте региона поделился с URA.RU, что куратор промблока — вице-губернатор Югры Наталья Огородникова — приняла решение не утверждать Кузьмину в должности из-за огромного количества жалоб на качество работы.
«Огородникову, которая курирует в правительстве в том числе и ветслужбу, буквально завалили жалобами на Кузьмину и бездействие ветслужбы в целом. В основном, конечно, это касается безнадзорных животных, но и по другим вопросам проблем хватает. Поэтому Кузьмина так и не будет утверждена в статусе руководителя, хотя фактически она возглавляет службу уже почти два года», — замечает инсайдер.
По словам источника, на смену Кузьминой прочат ее нынешнего заместителя Сергея Музафина. «У него профильное образование (ветеринар). Кузьмина же до работы в правительстве вообще была главной коммунальщицей Сургутского района», — замечает собеседник агентства.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова запустила тотальный аудит промблока. До его окончания ни один из исполняющих обязанности руководителей не будет утвержден в должности.
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