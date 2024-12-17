Спасатели УрФО подвели итоги года на совещании в ХМАО

В Ханты-Мансийске прошло важное совещание, на котором подвели итоги работы спасательных служб Уральского федерального округа за 2024 год. В заседании участвовали замглавы МЧС России Валентина Антропова, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.
«В столице Югры состоялось пленарное заседание Межрегионального сбора, в котором приняли участие заместитель главы МЧС России Валентина Антропова, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, а также руководители территориальных органов МЧС России и органов власти регионов. В текущем году на территории субъектов УрФО произошло 13 чрезвычайных ситуаций, из них: девять были вызваны техногенными происшествиями и четыре стали следствием природных явлений», — сообщило МЧС по ХМАО в telegram-канале.
В ходе совещания было отмечено, что в этом году для округа сложным испытанием стал весенне-летний паводковый период. Благодаря качественной профилактической работе удалось значительно снизить количество техногенных пожаров и происшествий на водных объектах, а также число погибших.
«Мы наблюдаем снижение количества техногенных пожаров. Спасатели в этом году спасли около двух тысяч человек, а природных пожаров было зарегистрировано 2300, что значительно меньше по сравнению с 9800 в прошлом году», — заявила Антропова. Она также отметила, что в этом году спасены 241 человек на водных объектах, что говорит о повышении оперативности спасательных подразделений.
Кроме того, более восьми тысяч раз подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате спасены 644 человека, а более двум тысячам оказана первая помощь. Замглавы МЧС подчеркнула, что ведомство продолжает работать над переводом системы реагирования на новый уровень, включая реализацию национальных целей по цифровизации.
В завершение совещания Валентина Антропова сообщила, что в 2025 году предстоит провести инвентаризацию и оценку надежности всех гидротехнических сооружений в УрФО, чтобы подготовиться к весеннему половодью.
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