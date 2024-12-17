Более 2000 бутылок коньяка известных брендов изъяли у бизнесмена в Магнитогорске

Более двух тысяч контрафактных бутылок коньяка, виски, рома и водки известных брендов изъяли полицейский у предпринимателя в Магнитогорске (Челябинской области). Причиненный ущерб правообладателям товарных знаков составил не менее 1,5 миллиона рублей, сообщили URA.RU 18 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Из незаконного оборота изъято свыше двух тысяч емкостей с высокоградусным алкоголем. Причиненный ущерб правообладателям товарных знаков составил порядка 1,5 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Мужчина использовал товарные знаки известных брендов коньяка, виски, рома, водки, а продукцию продавал доверенным лицам. Алкоголь он хранил в гараже.
Против 61-летнего мужчины в отделе полиции «Ленинский» УМВД России по Магнитогорску возбуждены уголовные дела по части пятой статьи 171.1 (хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции) и части первой статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Дело передано для рассмотрения в суд.
Как не нарваться на поддельный алкоголь, рассказал ранее URA.RU Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Наткнуться на контрафакт можно в интернете, где существует целая теневая индустрия бутлегеров, отметил эксперт.
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