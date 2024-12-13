Как не нарваться на поддельный алкоголь

Шапкин: риски нарваться на поддельный алкоголь высоки перед Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрафактный алкоголь производят кустарным способом и фасуют в подпольных цехах
Контрафактный алкоголь производят кустарным способом и фасуют в подпольных цехах Фото:

Перед Новым годом велик риск получить презент в виде бутылочки контрафактного алкоголя, купленного в интернете. Об опасности таких подарков предупредил в интервью URA.RU руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Наткнуться на контрафакт вы можете в интернете, где существует целая теневая индустрия бутлегеров, — рассказал Павел Шапкин. — На сайтах частных объявлений продают самый разный дорогой, чаще элитный и экзотический алкоголь, по ценам, дешевле магазинных. Напитки могут быть разлитыми по оригинальным бутылкам, которые собраны в пунктах вторичной переработки и даже на свалках».

Эти напитки производятся кустарным способом и фасуются в подпольных цехах. И могут быть смертельно опасны. Бутлегеры при их изготовлении добавляют в спиртосодержащую жидкость красители, ароматизаторы и даже метанол. Метиловый спирт не отличим от пищевого этилового спирта по цвету, вкусу, запаху и первоначальному опьяняющему действию. При этом, он смертельно опасен для человека даже в малых дозах: 30 грамм могут стать смертельной дозой для человека.

«Онлайн-продавец может говорить покупателям о том, что избавляется от запасов прошлых лет или партии алкоголя, завезенной в страну на личном автотранспорте, — пояснил эксперт. — У людей появляется соблазн сэкономить, прикупив бутылочку-другую элитного алкоголя за полцены. Иногда — для новогодних подарков и презентов коллегам, родным, друзьям».

В интернете продается не только «паленая» водка, но и коньяк, ром, виски, текила, джин и даже мартини. В магазинах такой товар реализовать невозможно. А в частном порядке — нелегально через адресную доставку — возможно, резюмировал председатель Национального союза защиты прав потребителей.

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Перед Новым годом велик риск получить презент в виде бутылочки контрафактного алкоголя, купленного в интернете. Об опасности таких подарков предупредил в интервью URA.RU руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. «Наткнуться на контрафакт вы можете в интернете, где существует целая теневая индустрия бутлегеров, — рассказал Павел Шапкин. — На сайтах частных объявлений продают самый разный дорогой, чаще элитный и экзотический алкоголь, по ценам, дешевле магазинных. Напитки могут быть разлитыми по оригинальным бутылкам, которые собраны в пунктах вторичной переработки и даже на свалках». Эти напитки производятся кустарным способом и фасуются в подпольных цехах. И могут быть смертельно опасны. Бутлегеры при их изготовлении добавляют в спиртосодержащую жидкость красители, ароматизаторы и даже метанол. Метиловый спирт не отличим от пищевого этилового спирта по цвету, вкусу, запаху и первоначальному опьяняющему действию. При этом, он смертельно опасен для человека даже в малых дозах: 30 грамм могут стать смертельной дозой для человека. «Онлайн-продавец может говорить покупателям о том, что избавляется от запасов прошлых лет или партии алкоголя, завезенной в страну на личном автотранспорте, — пояснил эксперт. — У людей появляется соблазн сэкономить, прикупив бутылочку-другую элитного алкоголя за полцены. Иногда — для новогодних подарков и презентов коллегам, родным, друзьям». В интернете продается не только «паленая» водка, но и коньяк, ром, виски, текила, джин и даже мартини. В магазинах такой товар реализовать невозможно. А в частном порядке — нелегально через адресную доставку — возможно, резюмировал председатель Национального союза защиты прав потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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