17 декабря 2024

Депутаты подняли зарплаты спикеру думы, мэру Екатеринбурга и другим чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный прием по случаю дня основания Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей, гурарий анна
Зарплаты Орлова и Гурарий увеличат на 19—24 тысячи рублей Фото:

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение зарплат мэру Алексею Орлову, спикеру думы Анне Гурарий, депутатам и чиновникам. Решение было принято на заседании 18 декабря, передает корреспондент URA.RU. Ожидается, что документ окончательно утвердят на заседании думы 24 декабря.

Согласно проекту поправок положения о зарплатах, с 1 января 2025-го зарплата Орлова, складывающаяся из оклада, ежемесячного поощрения, надбавки за работу с гостайной и отпускных, увеличится с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Предыдущая индексация — ровно год назад — была скромнее (19,2 тысячи рублей).

По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, ее первого зама Михаила Матвеева, главы Счетной палаты Александра Гетманчука и его аудиторов. Гурарий будет больше зарабатывать на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеев — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчук — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторы — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей).

Подчиненным Орлова увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех.

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Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение зарплат мэру Алексею Орлову, спикеру думы Анне Гурарий, депутатам и чиновникам. Решение было принято на заседании 18 декабря, передает корреспондент URA.RU. Ожидается, что документ окончательно утвердят на заседании думы 24 декабря. Согласно проекту поправок положения о зарплатах, с 1 января 2025-го зарплата Орлова, складывающаяся из оклада, ежемесячного поощрения, надбавки за работу с гостайной и отпускных, увеличится с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Предыдущая индексация — ровно год назад — была скромнее (19,2 тысячи рублей). По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, ее первого зама Михаила Матвеева, главы Счетной палаты Александра Гетманчука и его аудиторов. Гурарий будет больше зарабатывать на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеев — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчук — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторы — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Подчиненным Орлова увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех.
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© Служба новостей «URA.RU»
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