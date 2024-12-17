Депутаты подняли зарплаты спикеру думы, мэру Екатеринбурга и другим чиновникам

18 декабря 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Зарплаты Орлова и Гурарий увеличат на 19—24 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение зарплат мэру Алексею Орлову, спикеру думы Анне Гурарий, депутатам и чиновникам. Решение было принято на заседании 18 декабря, передает корреспондент URA.RU. Ожидается, что документ окончательно утвердят на заседании думы 24 декабря. Согласно проекту поправок положения о зарплатах, с 1 января 2025-го зарплата Орлова, складывающаяся из оклада, ежемесячного поощрения, надбавки за работу с гостайной и отпускных, увеличится с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Предыдущая индексация — ровно год назад — была скромнее (19,2 тысячи рублей). По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, ее первого зама Михаила Матвеева, главы Счетной палаты Александра Гетманчука и его аудиторов. Гурарий будет больше зарабатывать на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеев — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчук — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторы — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Подчиненным Орлова увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение зарплат мэру Алексею Орлову, спикеру думы Анне Гурарий, депутатам и чиновникам. Решение было принято на заседании 18 декабря, передает корреспондент URA.RU. Ожидается, что документ окончательно утвердят на заседании думы 24 декабря. Согласно проекту поправок положения о зарплатах, с 1 января 2025-го зарплата Орлова, складывающаяся из оклада, ежемесячного поощрения, надбавки за работу с гостайной и отпускных, увеличится с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Предыдущая индексация — ровно год назад — была скромнее (19,2 тысячи рублей). По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, ее первого зама Михаила Матвеева, главы Счетной палаты Александра Гетманчука и его аудиторов. Гурарий будет больше зарабатывать на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеев — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчук — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторы — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Подчиненным Орлова увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех.