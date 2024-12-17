Власти Пермского края объяснили резкий рост платы за тепло в Чусовом

Жители Чусового в Пермском крае столкнулись с резким ростом платы за отопление из-за пересмотра нормативов на теплоснабжение. Это произошло после того, как прокуратура обратилась в суд с требованием рассчитать новые нормативы потребления тепла в жилых домах, где не установлены общедомовые приборы учета. Об этом заявил вице-премьер правительства края по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ Андрей Кокорев. Слова чиновника приводятся в telegram-канале министерства жилищного-коммунального хозяйства Прикамья.
«Прокуратура требовала, чтобы краевое министерство тарифного регулирования рассчитало нормативы, опираясь на информацию о фактических расходах потребления тепловой энергии в аналогичных жилых помещениях с установленными приборами учета. В сентябре 2023 года суд вынес решение в пользу истца. Таким образом, с 13 октября для двухэтажных блочных домов (в том числе в Чусовом), норматив за тепловую энергию составил 0,0455 Гкал на 1 кв. м. общей площади (ранее норматив составлял 0,0308 Гкал). Соответственно, увеличилась плата жителей за отопление в домах, не оборудованных приборами учета», — пояснил Кокорев.
Также чиновник напомнил, что жители, которых коснулось изменение нормативов, могут получить компенсации и субсидии. Размер компенсации расходов, связанных с платежами за ЖКУ, рассчитывается индивидуально. Субсидия полагается в том в случае, если их расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи, добавил Кокорев.
Ранее жители Чусового, проживающие в старых и аварийных домах, пожаловались президенту Владимиру Путину на двукратный рост платежей за отопление. Они также направили обращения в прокуратуру. Власти города пообещали, что рассмотрят возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. После этого, по их словам, можно будет начать процедуру по пересмотру действующих нормативов.
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