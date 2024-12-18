Трамп назвал американцев «нацией неудачников»

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Дональд Трамп заявил, что политика Джо Байдена привела американский народ к упадку
Дональд Трамп заявил, что политика Джо Байдена привела американский народ к упадку Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что американцы — это нация неудачников. Он связал это с действиями нынешнего главы страны Джо Байдена в отношении Китая и России. 

«Мы — неудачная нация. Мы — нация, находящаяся в очень серьезном упадке», — заявил Трамп, отметив, что подобное произошло из-за политики Джо Байдена. Прямая трансляция выступления республиканца проходит на YouTube-канале ET NOW. 

Ранее Байден наложил на РФ множество санкций из-за украинского конфликта. Позже, 11 декабря, он разработал новую стратегию для предотвращения ответных санкций от российской стороны и ее союзников — Ирана, Северной Кореи и Китая. В документе говорится, что правительственные подразделения будут реструктуризированы, чтобы более эффективно решать вопросы, связанные с указанными странами. 

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Избранный президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что американцы — это нация неудачников. Он связал это с действиями нынешнего главы страны Джо Байдена в отношении Китая и России.  «Мы — неудачная нация. Мы — нация, находящаяся в очень серьезном упадке», — заявил Трамп, отметив, что подобное произошло из-за политики Джо Байдена. Прямая трансляция выступления республиканца проходит на YouTube-канале ET NOW.  Ранее Байден наложил на РФ множество санкций из-за украинского конфликта. Позже, 11 декабря, он разработал новую стратегию для предотвращения ответных санкций от российской стороны и ее союзников — Ирана, Северной Кореи и Китая. В документе говорится, что правительственные подразделения будут реструктуризированы, чтобы более эффективно решать вопросы, связанные с указанными странами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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