Избранный президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что американцы — это нация неудачников. Он связал это с действиями нынешнего главы страны Джо Байдена в отношении Китая и России.
«Мы — неудачная нация. Мы — нация, находящаяся в очень серьезном упадке», — заявил Трамп, отметив, что подобное произошло из-за политики Джо Байдена. Прямая трансляция выступления республиканца проходит на YouTube-канале ET NOW.
Ранее Байден наложил на РФ множество санкций из-за украинского конфликта. Позже, 11 декабря, он разработал новую стратегию для предотвращения ответных санкций от российской стороны и ее союзников — Ирана, Северной Кореи и Китая. В документе говорится, что правительственные подразделения будут реструктуризированы, чтобы более эффективно решать вопросы, связанные с указанными странами.
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