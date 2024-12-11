Байден разработал секретный документ против России

Президент США Джо Байден разработал документ по национальной безопасности, в котором предусмотрены новые стратегии для предотвращения возможных ответных санкций от России и ее союзников — Ирана, Северной Кореи и Китая. Документ подразумевает реструктуризацию правительственных подразделений для более эффективного решения вопросов, связанных с этими четырьмя странами.
«Новый документ Байдена предписывает различным подразделениям правительства США реструктурировать группы, которые в настоящее время организованы по регионам, чтобы лучше сосредоточиться на вопросах, связывающих четыре страны, расположенные в Европе и Азии», — передает Reuters. Отмечается, что новые меры будут разработаны до инаугурации Дональда Трампа.
Ранее Байден предложил ввести санкции против экспорта российской нефти. Детали новых мер все еще прорабатываются. В Кремле заявили, что администрация действующего президента США делает все возможное, чтобы в последний месяц своей работы поссориться с Россией и оставить напряженность в отношениях с ней в качестве своего наследия.
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