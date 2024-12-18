Магнитогорский хоккеист Малкин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

Уроженец Магнитогорска Челябинской области Евгений Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне, прервав пятиматчевую безголевую серию. Как сообщают спортивные СМИ, Малкин сделал это в игре «Питтсбурга», за который выступает спортсмен, против «Лос-Анджелес Кингс».
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей отличились Евгений Малкин, Мэтт Гржельчик и Рикард Ракелль. Малкин прервал безголовую серию из пяти игр», — сообщает РБК-Спорт.
Малкин забросил свою седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету, вместе с 19 голевыми передачами, 26 очков в текущем сезоне. «Питтсбург» набрал 33 очка в 33 играх и занимает четвертое место в Столичном дивизионе.
Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.
За карьеру Малкин забил в НХЛ более 500 шайб. Он стал вторым российским хоккеистом после Александра Овечкина, которому удалось достичь этой отметки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!