Магнитогорский хоккеист Малкин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

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Евгений Малкин забил очередную шайбу в НХЛ
Евгений Малкин забил очередную шайбу в НХЛ Фото:

Уроженец Магнитогорска Челябинской области Евгений Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне, прервав пятиматчевую безголевую серию. Как сообщают спортивные СМИ, Малкин сделал это в игре «Питтсбурга», за который выступает спортсмен, против «Лос-Анджелес Кингс».

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей отличились Евгений Малкин, Мэтт Гржельчик и Рикард Ракелль. Малкин прервал безголовую серию из пяти игр», — сообщает РБК-Спорт.

Малкин забросил свою седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету, вместе с 19 голевыми передачами, 26 очков в текущем сезоне. «Питтсбург» набрал 33 очка в 33 играх и занимает четвертое место в Столичном дивизионе.

Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.

За карьеру Малкин забил в НХЛ более 500 шайб. Он стал вторым российским хоккеистом после Александра Овечкина, которому удалось достичь этой отметки.

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Уроженец Магнитогорска Челябинской области Евгений Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне, прервав пятиматчевую безголевую серию. Как сообщают спортивные СМИ, Малкин сделал это в игре «Питтсбурга», за который выступает спортсмен, против «Лос-Анджелес Кингс». «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей отличились Евгений Малкин, Мэтт Гржельчик и Рикард Ракелль. Малкин прервал безголовую серию из пяти игр», — сообщает РБК-Спорт. Малкин забросил свою седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету, вместе с 19 голевыми передачами, 26 очков в текущем сезоне. «Питтсбург» набрал 33 очка в 33 играх и занимает четвертое место в Столичном дивизионе. Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад. За карьеру Малкин забил в НХЛ более 500 шайб. Он стал вторым российским хоккеистом после Александра Овечкина, которому удалось достичь этой отметки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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