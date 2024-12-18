Челябинский мэр Лошкин анонсировал обновление и строительство сетей МУП «ПОВВ»

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Прошедший год для сотрудников горводоканала выдался непростым, отметил Лошкин
Прошедший год для сотрудников горводоканала выдался непростым, отметил Лошкин Фото:

В 2025 году в Челябинске запланированы масштабные работы по обновлению и расширению сетей муниципального унитарного предприятия «ПОВВ» (МУП «ПОВВ), сообщил 18 декабря глава города Алексей Лошкин. По его словам, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, предстоящий год обещает стать ключевым этапом в развитии предприятия.

«Благодаря поддержке губернатора, на следующий год у нас большие планы по обновлению и строительству сетей. 2025 год обещает стать важной вехой в истории развития предприятия», — написал Лошкин в своем telegram-канале. 

В рамках рабочего визита 18 декабря на предприятие Лошкин встретился с сотрудниками, задействованными на одной из городских насосных станций. Он выразил благодарность коллективу за их неустанную работу и преданность делу, которая обеспечивает непрерывную подачу воды в дома жителей Челябинска.

На текущий момент на предприятии трудится 2600 сотрудников, которые обслуживают три тысячи километров сетей и 410 насосных станций. Прошедший год был непростым для персонала, однако это позволило осознать насколько важна работа каждого из них, включая инженеров, слесарей, сантехников, сварщиков и других специалистов.

Лошкин отметил, что в преддверии новогодних праздников было принято решение о выплате премий сотрудникам. Помимо этого, в этом году удалось увеличить оклады линейного персонала на 40%, а в феврале планируется дополнительное повышение на 20%. Обсуждается также введение специальных надбавок за выдающиеся результаты работы.

Жители Челябинска ранее пожаловались на запутанный сайт местного водоканала, где невозможно быстро найти важную информацию. Лошкин потребовал устранить недочет и  благодаря работе над порталом все данные о работе на сетях стали доступнее.

Лошкин 18 декабря посетил МУП «ПОВВ»
Лошкин 18 декабря посетил МУП «ПОВВ»
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В 2025 году в Челябинске запланированы масштабные работы по обновлению и расширению сетей муниципального унитарного предприятия «ПОВВ» (МУП «ПОВВ), сообщил 18 декабря глава города Алексей Лошкин. По его словам, благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, предстоящий год обещает стать ключевым этапом в развитии предприятия. «Благодаря поддержке губернатора, на следующий год у нас большие планы по обновлению и строительству сетей. 2025 год обещает стать важной вехой в истории развития предприятия», — написал Лошкин в своем telegram-канале.  В рамках рабочего визита 18 декабря на предприятие Лошкин встретился с сотрудниками, задействованными на одной из городских насосных станций. Он выразил благодарность коллективу за их неустанную работу и преданность делу, которая обеспечивает непрерывную подачу воды в дома жителей Челябинска. На текущий момент на предприятии трудится 2600 сотрудников, которые обслуживают три тысячи километров сетей и 410 насосных станций. Прошедший год был непростым для персонала, однако это позволило осознать насколько важна работа каждого из них, включая инженеров, слесарей, сантехников, сварщиков и других специалистов. Лошкин отметил, что в преддверии новогодних праздников было принято решение о выплате премий сотрудникам. Помимо этого, в этом году удалось увеличить оклады линейного персонала на 40%, а в феврале планируется дополнительное повышение на 20%. Обсуждается также введение специальных надбавок за выдающиеся результаты работы. Жители Челябинска ранее пожаловались на запутанный сайт местного водоканала, где невозможно быстро найти важную информацию. Лошкин потребовал устранить недочет и  благодаря работе над порталом все данные о работе на сетях стали доступнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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