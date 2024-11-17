Челябинский горводоканал обновил свой сайт

На сайте челябинского водоканала появилась кнопка отключения воды

18 ноября 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Информация на сайте водоканала стала доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На сайте челябинского горводоканала МУП «ПОВВ» появилась кнопка «Отключения», где можно оперативно узнать о возможных отключениях воды. Таким образом интернет-площадка стала проще и информативнее, сообщил на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Работа проведена по поручению врио мэра Алексея Лошкина. «Постарались сделать [сайт] информативным для населения, особенно в части отключения водоснабжения и сроков возобновления подачи воды», — заявил Астахов. На главной странице сайта отдельно сделана кнопка «Отключения». Жители Челябинска ранее пожаловались на запутанный сайт местного водоканала, где невозможно быстро найти интересующую информацию. Благодаря работе над порталом все данные о работе на сетях стали доступнее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сайте челябинского горводоканала МУП «ПОВВ» появилась кнопка «Отключения», где можно оперативно узнать о возможных отключениях воды. Таким образом интернет-площадка стала проще и информативнее, сообщил на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Работа проведена по поручению врио мэра Алексея Лошкина. «Постарались сделать [сайт] информативным для населения, особенно в части отключения водоснабжения и сроков возобновления подачи воды», — заявил Астахов. На главной странице сайта отдельно сделана кнопка «Отключения». Жители Челябинска ранее пожаловались на запутанный сайт местного водоканала, где невозможно быстро найти интересующую информацию. Благодаря работе над порталом все данные о работе на сетях стали доступнее.