В Кремле отреагировали на убийство генерала Кириллова

Песков: после теракта Россия окончательно убедилась, кто для нее враг

18 декабря 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Украина вновь подтвердила террористические наклонности, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу происшествия в Москве, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Как отметил пресс-секретарь российского президента, Украина традиционно использует террористические методы. Россия в очередной раз убедилась кто ее враг, заявил он. «Все глубоко соболезнуют [гибели Кириллова]. Президент РФ Владимир Путин соболезнует. Наши спецслужбы работают эффективно, быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, организаторами этого теракта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не нарушает террористических методов работы. Мы четко понимаем, кто наш враг и на что он способен. Это доказывает правоту наших действий в ходе спецоперации», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт произошел накануне. Следователи продолжают расследование. ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого исполнителя. Тот заявил, что согласился на теракт за деньги и европейский паспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу происшествия в Москве, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Как отметил пресс-секретарь российского президента, Украина традиционно использует террористические методы. Россия в очередной раз убедилась кто ее враг, заявил он. «Все глубоко соболезнуют [гибели Кириллова]. Президент РФ Владимир Путин соболезнует. Наши спецслужбы работают эффективно, быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, организаторами этого теракта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не нарушает террористических методов работы. Мы четко понимаем, кто наш враг и на что он способен. Это доказывает правоту наших действий в ходе спецоперации», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт произошел накануне. Следователи продолжают расследование. ФСБ опубликовала кадры с допросом подозреваемого исполнителя. Тот заявил, что согласился на теракт за деньги и европейский паспорт.