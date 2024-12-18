В Екатеринбурге с воинскими почестями простились с ветераном Кремлевского полка Жоржем Токаревым, охранявшим лидера СССР Иосифа Сталина в 1940-е годы. На траурной церемонии в крематории на Сибирском тракте было около 30 человек, среди них — представители городской власти.
Все началось с военного оркестра. Затем слово взял глава Железнодорожного района Виталий Першин. «Сегодня мы прощаемся с одним из самых уважаемых жителей Железнодорожного района, ветераном Великой Отечественной войны и просто хорошим человеком. Администрация района выступит с инициативой разместить на доме Жоржа Владимировича памятную мемориальную доску», — анонсировал чиновник.
«Мы прощаемся с эпохой, которая непременно уходит от нас. <…> Давайте честно скажем — 100 лет жизни — дай Бог каждому прожить такую жизнь, насыщенную событиями. <…> Мы должны рассказывать о нем нашему молодому поколению, о его желании жить и работать», — отметил вице-мэр по финансам Андрей Корюков.
Церемония закончилась под гимн России. Венок ветерану прислал и мэр Алексей Орлов. С Токаревым прощались также близкие, друзья и коллеги, представители свердловского отделения движения ветеранов Кремлевского президентского полка.
Жорж Токарев умер 12 декабря. Где родился и служил знаменитый свердловчанин, кто дал ему редкое имя, и как он стерег покой партийного вождя, — в материале URA.RU.
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