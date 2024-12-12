Что известно о легендарном «охраннике Сталина», который умер в Екатеринбурге

«Охранник Сталина» Токарев умер в Екатеринбурге 12 декабря в возрасте 100 лет

12 декабря 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Жорж Токарев прожил долгую и очень яркую жизнь Фото: сайт администрации Екатеринбурга В Екатеринбурге 12 декабря не стало ветерана Кремлевского полка Жоржа Владимировича Токарева — человека-легенды, которого называли «охранником Сталина». Он скончался на 101-м году жизни. Где родился и служил знаменитый свердловчанин, кто дал ему редкое имя, и как он стерег покой партийного вождя, — в материале URA.RU. Детство Токарев родился 12 марта 1924 года в Свердловске (ныне Екатеринбурге). В семье было еще два сына, отец работал на железной дороге, а мама занималась общественной деятельностью. Дети любили рисовать, увлекались техникой, пушками и авиацией. Например, маленький Жорж занимался в авиамодельном кружке, а после окончания семи классов уже сам руководил таким кружком в пионерском лагере.



Необычное имя мальчик получил благодаря отцу. «Родители совещались: давай назовем Жориком, можно звать Йориком, ну или Жоржем. Ну вот он [отец] поехал в ЗАГС городской, и вместо Йориков и Георгиев написал меня Жоржем. Вот так я и стал с французским именем», — передавал семейные рассказы ветеран. Война В юности Жорж рвался на фронт Фото: сайт администрации Екатеринбурга Когда началась война, Жорж был девятиклассником. Он по ускоренной программе окончил школу, параллельно учился навыкам военного дела и, как и многие советские мальчишки, хотел отправиться на фронт — бить врага. Однако судьба приготовила для свердловчанина другую, не менее важную роль: он поступил на службу в Кремлевский полк. Вот как он сам описывал в воспоминаниях тот день, когда впервые приехал вместе с другими призывниками в Москву. «На Казанском вокзале нас посадили в машину, и она пошла через Красную площадь. Тогда я впервые увидел Мавзолей, Кремлевскую стену, Красную площадь, башни с зачехленными звездами на них. Никто из нас в тот момент и не думал, что через какое-то время Кремль станет нам родным домом, а мы будем нести службу по его охране и обороне». Служба Токарев был почетным гражданином города Фото: сайт администрации Екатеринбурга Он прошел подготовку в специальном военном лагере, в 1942-м принял присягу и был зачислен в полковую школу Полка специального назначения, которая готовила младших командиров. С этого дня началась настоящая воинская служба, Токарев стал курсантом пулеметного взвода. В те дни уже начались авианалеты на Москву и на Кремль. «Помню, мы собирались с курсантами на концерт в клуб, я стоял у окна на Спасскую башню и вдруг услышал орудийные выстрелы и сильный хлопок. Вскоре мы узнали, что каким-то террористом-одиночкой при выезде из Спасских ворот была обстреляна машина Микояна (наркома, министра внешней торговли СССР — прим.URA.RU). Террориста блокировали, ранили, задержали, передали в соответствующие органы и только через 10 лет судили. Он думал, что выезжает Сталин, и что он по Сталину стрелял. После этого служба по охране Кремля была усилена», — так описывал нападение на государственного деятеля Токарев. Победа Мэр Алексей Орлов был дружен с ветераном Фото: сайт администрации Екатеринбурга Дальнейшая служба прошла в учебных буднях. После 9 мая Токарев вместе с товарищами стал усиленно заниматься строевой подготовкой: они готовились к Параду Победу. Он состоялся 24 июня 1945 года. «Мы занимали свое место напротив мавзолея Ленина. Парадные полки заполнили всю Красную площадь. За несколько минут до парада на трибуны поднялись члены Государственного комитета обороны и Иосиф Виссарионович Сталин. Хорошо были видны их лица. Сталин стоял и смотрел на парадные полки, он был очень сосредоточен», — говорил Токарев. Вечером был торжественный салют, а потом прием в честь участников парада в Большом Кремлевском дворце. Воспоминания о тех волнительных, счастливых днях Токарев пронес через всю свою жизнь. Сталин До самых последних дней ветеран был полон активности Фото: сайт администрации Екатеринбурга В марте 1946-го Токарева, который был командиром отделения пулеметного взвода в полку Специального назначения, отправили в Сочи выполнять правительственное задание — охранять отдых товарища Сталина. Это была первая поездка вождя после десятилетнего перерыва. Дачу, на которой он жил, охраняли в три кольца: солдаты были в доме, во дворе, а также по периметру возле дома. «Сталина я видел редко, мимо нас он нечасто гулял. Иногда к морю спускался, но чтоб купаться или загорать — никогда, да и на катере по волнам тоже нечасто катался. К нему каждый день самолет с почтой прилетал — письма мешками носили. Иногда и расслаблялся — в бильярд играл, но в основном занят был, даже санаторий ему подготовили, чтоб подлечился. Когда он шел мимо, не до того было, чтоб его разглядывать. Стоишь по стойке смирно и смотришь куда положено. И в голове ничего — только устав», — так вспоминал ветеран о встречах с вождем. Работа На пенсии Жорж Владимирович работал над воспоминаниями Фото: сайт администрации Екатеринбурга В 1950-м Токарев демобилизовался, вернулся в Свердловск, закончил металлургический факультет УПИ (ныне УрФУ) и остался на кафедре. Окончил он и военную кафедру по специальности «командир взвода средних танков», получив офицерские погоны.



В 1965 году Жорж Владимирович защитил кандидатскую диссертацию, став доцентом. Опубликовал более 100 научных работ и получил более 30 авторских свидетельств на изобретения. В 1996-м он вышел на пенсию в возрасте 72 лет и написал несколько книг-воспоминаний. В марте этого года он отмечал вековой юбилей, а в августе дума Екатеринбурге единогласно избрала его почетным гражданином уральской столицы. Последние месяцы жизни Жорж Токарев провел на больничной койке: во время отдыха в санатории «Чусовское озеро» он упал и сломал шейку бедра, после чего был прооперирован в госпитале для ветеранов войн. Утром 12 декабря легендарный ветеран, «охранник Сталина» скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 12 декабря не стало ветерана Кремлевского полка Жоржа Владимировича Токарева — человека-легенды, которого называли «охранником Сталина». Он скончался на 101-м году жизни. Где родился и служил знаменитый свердловчанин, кто дал ему редкое имя, и как он стерег покой партийного вождя, — в материале URA.RU. Токарев родился 12 марта 1924 года в Свердловске (ныне Екатеринбурге). В семье было еще два сына, отец работал на железной дороге, а мама занималась общественной деятельностью. Дети любили рисовать, увлекались техникой, пушками и авиацией. Например, маленький Жорж занимался в авиамодельном кружке, а после окончания семи классов уже сам руководил таким кружком в пионерском лагере. Необычное имя мальчик получил благодаря отцу. «Родители совещались: давай назовем Жориком, можно звать Йориком, ну или Жоржем. Ну вот он [отец] поехал в ЗАГС городской, и вместо Йориков и Георгиев написал меня Жоржем. Вот так я и стал с французским именем», — передавал семейные рассказы ветеран. Когда началась война, Жорж был девятиклассником. Он по ускоренной программе окончил школу, параллельно учился навыкам военного дела и, как и многие советские мальчишки, хотел отправиться на фронт — бить врага. Однако судьба приготовила для свердловчанина другую, не менее важную роль: он поступил на службу в Кремлевский полк. Вот как он сам описывал в воспоминаниях тот день, когда впервые приехал вместе с другими призывниками в Москву. «На Казанском вокзале нас посадили в машину, и она пошла через Красную площадь. Тогда я впервые увидел Мавзолей, Кремлевскую стену, Красную площадь, башни с зачехленными звездами на них. Никто из нас в тот момент и не думал, что через какое-то время Кремль станет нам родным домом, а мы будем нести службу по его охране и обороне». Он прошел подготовку в специальном военном лагере, в 1942-м принял присягу и был зачислен в полковую школу Полка специального назначения, которая готовила младших командиров. С этого дня началась настоящая воинская служба, Токарев стал курсантом пулеметного взвода. В те дни уже начались авианалеты на Москву и на Кремль. «Помню, мы собирались с курсантами на концерт в клуб, я стоял у окна на Спасскую башню и вдруг услышал орудийные выстрелы и сильный хлопок. Вскоре мы узнали, что каким-то террористом-одиночкой при выезде из Спасских ворот была обстреляна машина Микояна (наркома, министра внешней торговли СССР — прим.URA.RU). Террориста блокировали, ранили, задержали, передали в соответствующие органы и только через 10 лет судили. Он думал, что выезжает Сталин, и что он по Сталину стрелял. После этого служба по охране Кремля была усилена», — так описывал нападение на государственного деятеля Токарев. Дальнейшая служба прошла в учебных буднях. После 9 мая Токарев вместе с товарищами стал усиленно заниматься строевой подготовкой: они готовились к Параду Победу. Он состоялся 24 июня 1945 года. «Мы занимали свое место напротив мавзолея Ленина. Парадные полки заполнили всю Красную площадь. За несколько минут до парада на трибуны поднялись члены Государственного комитета обороны и Иосиф Виссарионович Сталин. Хорошо были видны их лица. Сталин стоял и смотрел на парадные полки, он был очень сосредоточен», — говорил Токарев. Вечером был торжественный салют, а потом прием в честь участников парада в Большом Кремлевском дворце. Воспоминания о тех волнительных, счастливых днях Токарев пронес через всю свою жизнь. В марте 1946-го Токарева, который был командиром отделения пулеметного взвода в полку Специального назначения, отправили в Сочи выполнять правительственное задание — охранять отдых товарища Сталина. Это была первая поездка вождя после десятилетнего перерыва. Дачу, на которой он жил, охраняли в три кольца: солдаты были в доме, во дворе, а также по периметру возле дома. «Сталина я видел редко, мимо нас он нечасто гулял. Иногда к морю спускался, но чтоб купаться или загорать — никогда, да и на катере по волнам тоже нечасто катался. К нему каждый день самолет с почтой прилетал — письма мешками носили. Иногда и расслаблялся — в бильярд играл, но в основном занят был, даже санаторий ему подготовили, чтоб подлечился. Когда он шел мимо, не до того было, чтоб его разглядывать. Стоишь по стойке смирно и смотришь куда положено. И в голове ничего — только устав», — так вспоминал ветеран о встречах с вождем. В 1950-м Токарев демобилизовался, вернулся в Свердловск, закончил металлургический факультет УПИ (ныне УрФУ) и остался на кафедре. Окончил он и военную кафедру по специальности «командир взвода средних танков», получив офицерские погоны. В 1965 году Жорж Владимирович защитил кандидатскую диссертацию, став доцентом. Опубликовал более 100 научных работ и получил более 30 авторских свидетельств на изобретения. В 1996-м он вышел на пенсию в возрасте 72 лет и написал несколько книг-воспоминаний. В марте этого года он отмечал вековой юбилей, а в августе дума Екатеринбурге единогласно избрала его почетным гражданином уральской столицы. Последние месяцы жизни Жорж Токарев провел на больничной койке: во время отдыха в санатории «Чусовское озеро» он упал и сломал шейку бедра, после чего был прооперирован в госпитале для ветеранов войн. Утром 12 декабря легендарный ветеран, «охранник Сталина» скончался.