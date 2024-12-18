Мигрант три раза менял паспорт, чтобы жить в Югре

В Нефтеюганске полицейские вычислили мигранта, который три раза сменил паспортные данные, чтобы попасть в страну. Об этом сообщает МВД по ХМАО.
«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску выявлен 43-летний уроженец ближнего зарубежья, который находился на территории нашего государства незаконно. Он трижды сменил паспортные данные», — сообщают в ведомстве.
В МВД говорят, что мигрант был выслан из страны в мае 2017 года. Ему запретили въезд на 5 лет. Однако в июле того же года иностранец получил новый паспорт и вернулся в Россию. Нарушителю может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Все материалы дела отправлены в пограничное управление ФСБ России по Тюменской и Курганской областям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.