Мигрант три раза менял паспорт, чтобы жить в Югре

В Нефтеюганске выявили иностранца, который трижды менял паспортные данные
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В 2017 году мигранту был запрещен въезд в Россию
В 2017 году мигранту был запрещен въезд в Россию Фото:

В Нефтеюганске полицейские вычислили мигранта, который три раза сменил паспортные данные, чтобы попасть в страну. Об этом сообщает МВД по ХМАО.

«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску выявлен 43-летний уроженец ближнего зарубежья, который находился на территории нашего государства незаконно. Он трижды сменил паспортные данные», — сообщают в ведомстве.

В МВД говорят, что мигрант был выслан из страны в мае 2017 года. Ему запретили въезд на 5 лет. Однако в июле того же года иностранец получил новый паспорт и вернулся в Россию. Нарушителю может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Все материалы дела отправлены в пограничное управление ФСБ России по Тюменской и Курганской областям.

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В Нефтеюганске полицейские вычислили мигранта, который три раза сменил паспортные данные, чтобы попасть в страну. Об этом сообщает МВД по ХМАО. «В ходе проверочных мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганску выявлен 43-летний уроженец ближнего зарубежья, который находился на территории нашего государства незаконно. Он трижды сменил паспортные данные», — сообщают в ведомстве. В МВД говорят, что мигрант был выслан из страны в мае 2017 года. Ему запретили въезд на 5 лет. Однако в июле того же года иностранец получил новый паспорт и вернулся в Россию. Нарушителю может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Все материалы дела отправлены в пограничное управление ФСБ России по Тюменской и Курганской областям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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