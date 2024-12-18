Выборы мэра Кургана не состоялись

Выборы нового главы Кургана оказались перенесены. По информации инсайдеров, тайное голосование депутатов должно было состояться 18 декабря на заседании гордумы. О несостоявшихся выборах сообщает корреспондент URA.RU с заседания.
«О выборах объявлено не было, заседание окончено», — делится журналист. «Думаю, их вообще не будет. Нужно больше времени» — также ранее делился депутат Антон Рудаков в беседе с журналистом URA.RU. Депутат Иван Камшилов, напротив отметил, что все же ожидал объявления выборов.
Предполагалось, что вопрос про выборы мэра станет дополнительным на заседании городской думы. Официальная повестка гласила, что будут обсуждать бюджет города и штрафы для безбилетников. Вероятной причиной переноса инсайдеры URA.RU называют неготовность депутатов и конкурсной комиссии к подведению итогов. По другой — депутатам не предоставили такой возможности. Предполагаемой датой выборов станет 25 декабря.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане объявили новый конкурс на пост мэра. Долгое время никто не подавал документы на участие, но появилось сразу три кандидата в последний день приема заявок: врип мэра Антон Науменко, бывший депутат и оппозиционер Яков Сидоров и Дмитрий Жуковский. Имя победителя должны назвать в декабре. Позднее стало известно, что кандидатов просят пройти медкомиссию и предоставить справки о состоянии здоровья. Позже раскрылось, что к финалу допущены только два кандидата: Науменко и Жуковский.
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