Кандидатов на пост мэра Кургана просят пройти медкомиссию

Претендент на пост главы Кургана Яков Сидоров рассказал, как продвигается конкурс по выборам. Кандидаты занимаются прохождением медкомиссии. Об этом политик сообщил корреспонденту URA.RU.
«Основные документы уже сданы. Сейчас приносим документы о прохождении медицинской комиссии, ведь важно, чтобы глава города был здоровым человеком», — рассказал URA.RU Сидоров.
Он отмечает, что среди врачей, которых нужно пройти в рамках обследования, указаны нарколог и психиатр. Политик вспомнил, как проходили губернаторские выборы в Курганской области. Со слов Сидорова, в тот период с него никто не просил медицинских справок о состоянии здоровья.
Ранее URA.RU писало, что бывший депутат трех созывов Курганской городской думы Яков Сидоров подал документы на участие в выборах нового мэра. Он уже представил свою предвыборную программу.
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