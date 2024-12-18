Узбекистан направил России информацию о подозреваемом в убийстве генерала Кириллова

Российские правоохранительные органы запросили у узбекистанских коллег информацию о подозреваемом в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Ответ был незамедлительно на направлен в Москву.
«Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — приводит сообщение телеканал «Узбекистан-24». По словам представителей, после получения запроса от российской стороны все имеющиеся у них данные о задержанном были высланы.
Согласно данным телеканала, в Узбекистане мужчина не имел контактов с террористическими группировками. Также он не был привлечен к ответственности.
Ранее был задержан уроженец Узбекистана, предполагаемый виновник смерти начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова. В настоящее время он находится у следователей, где с ним проводится допрос.
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