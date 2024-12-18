Узбекистан направил России информацию о подозреваемом в убийстве генерала Кириллова

Узбекистан передал в Москву данные о задержанном по делу Кириллова
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Узбекистан получил обращение от российских силовиков по делу об убийстве Кириллова
Узбекистан получил обращение от российских силовиков по делу об убийстве Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Российские правоохранительные органы запросили у узбекистанских коллег информацию о подозреваемом в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Ответ был незамедлительно на направлен в Москву. 

«Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — приводит сообщение телеканал «Узбекистан-24». По словам представителей, после получения запроса от российской стороны все имеющиеся у них данные о задержанном были высланы.

Согласно данным телеканала, в Узбекистане мужчина не имел контактов с террористическими группировками. Также он не был привлечен к ответственности.

Ранее был задержан уроженец Узбекистана, предполагаемый виновник смерти начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова. В настоящее время он находится у следователей, где с ним проводится допрос.

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Российские правоохранительные органы запросили у узбекистанских коллег информацию о подозреваемом в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Ответ был незамедлительно на направлен в Москву.  «Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — приводит сообщение телеканал «Узбекистан-24». По словам представителей, после получения запроса от российской стороны все имеющиеся у них данные о задержанном были высланы. Согласно данным телеканала, в Узбекистане мужчина не имел контактов с террористическими группировками. Также он не был привлечен к ответственности. Ранее был задержан уроженец Узбекистана, предполагаемый виновник смерти начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова. В настоящее время он находится у следователей, где с ним проводится допрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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