Орбан заставляет Зеленского согласиться на рождественское перемирие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан заявил, что не поддастся на провокацию Зеленского
Орбан заявил, что не поддастся на провокацию Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критические замечания украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся венгерского участия в мирных переговорах с Россией. Венгерский политик заявил, что Киев должен согласиться на рождественское перемирие. 

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х. Он уточнил, что ответственность полностью лежит на Украине. 

Таким образом Орбан ответил на заявление Зеленского, который грубо выразился, что не допустит участия таких стран, как Венгрия, в роли посредников в переговорах с Россией. По его мнению, у Венгрии отсутствует армия, способная «оказывать давление» на президента РФ Владимира Путина, а шутки и улыбки следует оставить при себе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критические замечания украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся венгерского участия в мирных переговорах с Россией. Венгерский политик заявил, что Киев должен согласиться на рождественское перемирие.  «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х. Он уточнил, что ответственность полностью лежит на Украине.  Таким образом Орбан ответил на заявление Зеленского, который грубо выразился, что не допустит участия таких стран, как Венгрия, в роли посредников в переговорах с Россией. По его мнению, у Венгрии отсутствует армия, способная «оказывать давление» на президента РФ Владимира Путина, а шутки и улыбки следует оставить при себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...