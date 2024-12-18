Орбан заставляет Зеленского согласиться на рождественское перемирие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критические замечания украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся венгерского участия в мирных переговорах с Россией. Венгерский политик заявил, что Киев должен согласиться на рождественское перемирие.
«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х. Он уточнил, что ответственность полностью лежит на Украине.
Таким образом Орбан ответил на заявление Зеленского, который грубо выразился, что не допустит участия таких стран, как Венгрия, в роли посредников в переговорах с Россией. По его мнению, у Венгрии отсутствует армия, способная «оказывать давление» на президента РФ Владимира Путина, а шутки и улыбки следует оставить при себе.
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