Орбан получил отказ Зеленского по перемирию с Россией

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Виктор Орбан получил отказ на просьбу о перемирии в канун Рождества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Венгрии.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса», — рассказал в эфире радио Kossuth глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Будапешт хотел предложить Украине заключить с РФ перемирие в Рождество и провести большой обмен военнопленными.

Ранее стало известно, что 11 декабря Орбан экстренно созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кремля, они обсуждали украинский конфликт, обстановку на Ближнем Востоке, а также возможности для экономического сотрудничества.

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Киев отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Венгрии. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса», — рассказал в эфире радио Kossuth глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Будапешт хотел предложить Украине заключить с РФ перемирие в Рождество и провести большой обмен военнопленными. Ранее стало известно, что 11 декабря Орбан экстренно созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кремля, они обсуждали украинский конфликт, обстановку на Ближнем Востоке, а также возможности для экономического сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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