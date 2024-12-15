В мире Европа Орбан получил отказ Зеленского по перемирию с Россией 15 декабря 2024 в 15:57 Размер текста - 17 + Виктор Орбан получил отказ на просьбу о перемирии в канун Рождества Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Венгрии. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса», — рассказал в эфире радио Kossuth глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Будапешт хотел предложить Украине заключить с РФ перемирие в Рождество и провести большой обмен военнопленными. Ранее стало известно, что 11 декабря Орбан экстренно созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кремля, они обсуждали украинский конфликт, обстановку на Ближнем Востоке, а также возможности для экономического сотрудничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Киев отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Венгрии. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса», — рассказал в эфире радио Kossuth глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Будапешт хотел предложить Украине заключить с РФ перемирие в Рождество и провести большой обмен военнопленными. Ранее стало известно, что 11 декабря Орбан экстренно созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кремля, они обсуждали украинский конфликт, обстановку на Ближнем Востоке, а также возможности для экономического сотрудничества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям