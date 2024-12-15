Орбан получил отказ Зеленского по перемирию с Россией

Киев отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Венгрии.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса», — рассказал в эфире радио Kossuth глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Будапешт хотел предложить Украине заключить с РФ перемирие в Рождество и провести большой обмен военнопленными.
Ранее стало известно, что 11 декабря Орбан экстренно созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кремля, они обсуждали украинский конфликт, обстановку на Ближнем Востоке, а также возможности для экономического сотрудничества.
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