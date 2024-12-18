Екатеринбург утопает в снегу: голосование, где убираются хуже всего

В Екатеринбурге прошел мощный снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима
Снегопад начался в ночь на 18 декабря Фото:

В Екатеринбурге прошел снегопад, из-за которого вечером 18 декабря в городе образовались восьмибальные пробки. В прошлый раз осадки выпали в пятницу 13 декабря, последствия стихии устраняли все выходные. URA.RU спросило у горожан, в каком районе убираются хуже всего.

По итогам ранее проведенного опроса в аутсайдерах были Железнодорожный, Ленинский и Кировский районы. Там, например, большие снежные кучи высились прямо возле здания ЖД-вокзала. Мэр Алексей Орлов тогда с этим не согласился. «Как оценку давать… Сказали, что худший в моменте, через два часа вывезли кучи снега, вроде как он [район] уже в лидерах», — комментировал он ситуацию по просьбе корреспондента. Больше новостей об уборке города — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге прошел снегопад, из-за которого вечером 18 декабря в городе образовались восьмибальные пробки. В прошлый раз осадки выпали в пятницу 13 декабря, последствия стихии устраняли все выходные. URA.RU спросило у горожан, в каком районе убираются хуже всего. По итогам ранее проведенного опроса в аутсайдерах были Железнодорожный, Ленинский и Кировский районы. Там, например, большие снежные кучи высились прямо возле здания ЖД-вокзала. Мэр Алексей Орлов тогда с этим не согласился. «Как оценку давать… Сказали, что худший в моменте, через два часа вывезли кучи снега, вроде как он [район] уже в лидерах», — комментировал он ситуацию по просьбе корреспондента. Больше новостей об уборке города — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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