Екатеринбург утопает в снегу: голосование, где убираются хуже всего

В Екатеринбурге прошел снегопад, из-за которого вечером 18 декабря в городе образовались восьмибальные пробки. В прошлый раз осадки выпали в пятницу 13 декабря, последствия стихии устраняли все выходные. URA.RU спросило у горожан, в каком районе убираются хуже всего.
По итогам ранее проведенного опроса в аутсайдерах были Железнодорожный, Ленинский и Кировский районы. Там, например, большие снежные кучи высились прямо возле здания ЖД-вокзала. Мэр Алексей Орлов тогда с этим не согласился. «Как оценку давать… Сказали, что худший в моменте, через два часа вывезли кучи снега, вроде как он [район] уже в лидерах», — комментировал он ситуацию по просьбе корреспондента. Больше новостей об уборке города — в сюжете URA.RU.
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