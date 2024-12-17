В Железнодорожном районе Екатеринбурга после мощных снегопадов остаются проблемы с вывозом снега: некоторые улицы все еще завалены. В подземных переходах все еще опасно передвигаться, зафиксировал корреспондент URA.RU (агентство уже несколько дней следит за качеством уборки). При этом прохожие положительно отзываются об уборке даже в самых заснеженных местах.
На проезжей части возле вокзала еще остались колеи. На ул. Челюскинцев тротуар заснежен, а местами можно заметить кучи.
В подземный переход на перекрестке Челюскинцев — Свердлова пешеходы спускаются с опаской из-за залепленных снегом ступеней. Внизу плиты настолько скользкие, что люди переступают мелкими шагами. На Свердлова брусчатку расчистили, однако по бокам тротуаров кучи остаются. Такая же ситуация и в переулке Красном.
У ЗАГСа уборка все еще не началась — там расчищен только вход в здание. На улице Василия Еремина весь тротуар тоже в снегу.
Около ЗАГСа журналист пообщался с тремя жителями района. «Убирать надо», — кратко сказал первый (пенсионер). Второй собеседник (парень) посчитал, что в районе проблем со снегом нет: «В целом ходить можно. <…> По городу видно, что снегом занимаются». Другой прохожий неуверенно сказал: «Не знаю. Вроде нормально все с уборкой».
Железнодорожный район, по версии читателей URA.RU, попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе в пешеходных зонах (районный глава Виталий Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять. На следующий день агентство снова проводило ревизию. Тогда корреспондент заметил гололед, грязные кучи и опасное покрытие в подземных переходах.
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