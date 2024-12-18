Миронов прокомментировал смену руководства в «Справедливой России»

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что вопрос о передаче власти в партии не стоит и в обозримом будущем стоять не будет, несмотря на все слухи. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU на предновогоднем брифинге.
«В нашей партии такой вопрос (передачи власти — прим.ред.) не стоит и в обозримом будущем стоять не будет. Я полон сил, у меня большие планы. То, что пишут, смешно читать. Герои, которые там „рекомендованы“ мне на замену, сами приходят, звонят, смеются: оказывается, я — ваш преемник, сам не знал. С чувством юмора у нас все в порядке», — рассказал политик.
При этом он объяснил, что в целом к процессу мирной передачи власти относится нормально, и рассматривает такой сценарий, но лишь в экстренном случае. По мнению Миронова, каждый руководитель должен принимать в расчет непредвиденные обстоятельства, чтобы без него любимое детище не погибло. И у него уже есть возможные кандидатуры на замену на посту лидера СРЗП.
«Конечно, я думаю об этом. Я же вижу, кто как работает, даже кто как пашет, для чего — на партию или на себя любимого. Я все это вижу, оцениваю. Если вдруг так окажется, то у меня есть варианты. Однако, подчеркну еще раз: в обозримом будущем я не вижу алгоритмов по моей замене. Мои товарищи по партии мне верят, видят, что лидер партии на месте, решает все поступающие задачи», — заявил он.
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