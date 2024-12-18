Более половины россиян хотели бы работать удаленно

66% россиян хотели бы работать в удаленном формате. Об этом сообщили в аналитическом агентстве Vox Populi.
«66% хотели бы работать удаленно в будущем! Особенно хотят этого молодые люди —84% среди 18-24 лет», — говорится в докладе компании по итогам всероссийского исследования. При этом, чем больше возраст респондентов, тем меньше у них желания переходить на такой формат работы.
Из данных опроса также следует, что текущая доля россиян, работающих в офисе, составила 67%. На удалённом формате трудятся лишь среди 22% опрошенных. Отмечается, что женщины чаще выбирают работу из дома по сравнению с мужчинами — 28% и 16% соответственно.
Основное преимущество работы на дому — это экономия времени на дорогу, которую особенно высоко ценят женщины (73%) и россияне в возрастной группе 35-44 года (73%). Также значительным плюсом является возможность гибкого распределения рабочего времени (62%), что способствует более эффективному планированию дня. Молодые люди до 24 лет отмечают важность возможности работать из любой точки мира (80%).
Растущий интерес к удаленной работе среди россиян может быть частично обусловлен недовольством условиями труда на прежних местах работы, включая низкий уровень заработной платы. Кроме того, профессиональное выгорание и стресс, указанные как причины ухода с работы, также могут способствовать желанию работников перейти на более гибкий и менее стрессовый формат трудоустройства.
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