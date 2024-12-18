Посланник Трампа по Украине не счел убийство Кириллова помехой для переговоров

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Кит Келлог уверен, что убийство генерала РФ не сорвет мирные переговоры Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова не сорвет начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я не думаю, что это убийство Кириллова станет шагом назад. Но есть правила ведения войны, и вещи, которые просто не делают», — сказал Келлог Fox News.

В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.

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Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова не сорвет начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Я не думаю, что это убийство Кириллова станет шагом назад. Но есть правила ведения войны, и вещи, которые просто не делают», — сказал Келлог Fox News. В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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