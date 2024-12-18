Посланник Трампа по Украине не счел убийство Кириллова помехой для переговоров

Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова не сорвет начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я не думаю, что это убийство Кириллова станет шагом назад. Но есть правила ведения войны, и вещи, которые просто не делают», — сказал Келлог Fox News.
В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.
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