Посланник Трампа по Украине не счел убийство Кириллова помехой для переговоров

18 декабря 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Кит Келлог уверен, что убийство генерала РФ не сорвет мирные переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова не сорвет начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Я не думаю, что это убийство Кириллова станет шагом назад. Но есть правила ведения войны, и вещи, которые просто не делают», — сказал Келлог Fox News. В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова не сорвет начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Я не думаю, что это убийство Кириллова станет шагом назад. Но есть правила ведения войны, и вещи, которые просто не делают», — сказал Келлог Fox News. В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами.