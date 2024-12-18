«Уральские локомотивы» отсудили у Siemens сотни миллионов рублей

18 декабря 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Siemens трижды подавала иск к уральскому заводу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Уральские локомотивы» отсудила у ООО «Сименс Мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) 291 миллион рублей. Средства взыскали за отказ от поставок и обслуживания оборудования для электровозов 2ЭС10. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с ООО „Сименс Мобильность“ в пользу ООО „Уральские Локомотивы“ неустойку в сумме 291 958 429 руб, с продолжением начисления неустойки начиная с 19 марта 2024 исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства по поставке. Однако не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности», — говорится в решении суда. Суд также обязал компанию исполнить договор и осуществить поставку комплектов оборудования. Ранее «Сименс Мобильность» пыталась оспорить условия сотрудничества, подав три иска в арбитражные суды Москвы и Свердловской области против уральского завода. Один из них был на сумму более миллиарда рублей. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Уральские локомотивы» отсудила у ООО «Сименс Мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) 291 миллион рублей. Средства взыскали за отказ от поставок и обслуживания оборудования для электровозов 2ЭС10. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с ООО „Сименс Мобильность“ в пользу ООО „Уральские Локомотивы“ неустойку в сумме 291 958 429 руб, с продолжением начисления неустойки начиная с 19 марта 2024 исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства по поставке. Однако не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности», — говорится в решении суда. Суд также обязал компанию исполнить договор и осуществить поставку комплектов оборудования. Ранее «Сименс Мобильность» пыталась оспорить условия сотрудничества, подав три иска в арбитражные суды Москвы и Свердловской области против уральского завода. Один из них был на сумму более миллиарда рублей. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.