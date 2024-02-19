Siemens подал к «Синаре» второй иск на миллиард рублей

20 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Это уже второй иск к уральскому заводу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) подала еще один иск к ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») на сумму 1,1 млрд рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Согласно данным картотеки, заявление было подано 16 февраля. Аналогичный иск, но на сумму 1 млрд рублей, «Сименс мобильность» подавала 12 февраля. Судебное заседание по нему назначено на 20 марта. В компании «Синара» от комментариев воздерживаются. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания закрыла бизнес в России и вышла из совместных предприятий. Недавно завод посетил президент России Владимир Путин, приезжавший в Свердловскую область с рабочим визитом. Он, в частности, посидел за рулем нового троллейбуса и электрички «Синары».

Компания «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) подала еще один иск к ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») на сумму 1,1 млрд рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Согласно данным картотеки, заявление было подано 16 февраля. Аналогичный иск, но на сумму 1 млрд рублей, «Сименс мобильность» подавала 12 февраля. Судебное заседание по нему назначено на 20 марта. В компании «Синара» от комментариев воздерживаются. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания закрыла бизнес в России и вышла из совместных предприятий. Недавно завод посетил президент России Владимир Путин, приезжавший в Свердловскую область с рабочим визитом. Он, в частности, посидел за рулем нового троллейбуса и электрички «Синары».