Небензя заявил о неконфронтационном союзе России и КНДР

Сотрудничество России и Северной Кореи в военной сфере соответствует международному праву. РФ продолжит его развивать, сообщают РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василий Небензя.
«КНДР — наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его», — сказал передает РИА Новости слова российского дипломата. Как добавил Небензя, соглашение между РФ и КНДР о стратегическом партнерстве носит оборонительный характер.
Ранее сообщалось, что США готовят меры, цель которых — помешать сотрудничеству России и КНДР. Заявление по этому поводу 16 декабря сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.
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