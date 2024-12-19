Небензя заявил о неконфронтационном союзе России и КНДР

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Небензя заявил, что сотрудничество РФ и КНДР будет развиваться
Небензя заявил, что сотрудничество РФ и КНДР будет развиваться Фото:

Сотрудничество России и Северной Кореи в военной сфере соответствует международному праву. РФ продолжит его развивать, сообщают РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василий Небензя.

«КНДР — наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его», — сказал передает РИА Новости слова российского дипломата. Как добавил Небензя, соглашение между РФ и КНДР о стратегическом партнерстве носит оборонительный характер.

Ранее сообщалось, что США готовят меры, цель которых — помешать сотрудничеству России и КНДР. Заявление по этому поводу 16 декабря сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

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Сотрудничество России и Северной Кореи в военной сфере соответствует международному праву. РФ продолжит его развивать, сообщают РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василий Небензя. «КНДР — наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его», — сказал передает РИА Новости слова российского дипломата. Как добавил Небензя, соглашение между РФ и КНДР о стратегическом партнерстве носит оборонительный характер. Ранее сообщалось, что США готовят меры, цель которых — помешать сотрудничеству России и КНДР. Заявление по этому поводу 16 декабря сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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