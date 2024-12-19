Назван надежный способ стать миллионером

За год россияне могут накопить миллиион, но при условии, что их зарплата составляет не менее 150 тысяч рублей, а 50% от нее каждый месяц идет на вклад под 18-21% годовых. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
«Если зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты по России, и, допустим, откладывать в надежный банк на накопительный счет не менее 75 тысяч рублей в месяц под 18-19% годовых, то есть ползарплаты, за год реально накопить более миллиона рублей», — заявил Калманович во время беседы с «Газетой.Ru». Однако он уточнил, что накопить получится при условии, что человек не будет снимать деньги со счета, а только ежемесячно его пополнять.
Аналитик также отметил, что для получения дохода в размере миллиона рублей под 21% годовых необходимо иметь на депозите в банке сумму около 4,8 млн рублей. Для получения такой ставки аналитик предложил продать недвижимость или дорогой автомобиль.
Дополнительно эксперт дал советы относительно распределения сбережений между различными активами. Он рекомендовал вкладывать не более 10-15% сбережений в рискованные акции, до 50% хранить на вкладе в надежном банке и в золоте (30% — в банке и 20% — в золоте). Оставшиеся средства, по его мнению, следует распределить между государственными облигациями, акциями высоконадежных компаний и валютными активами.
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