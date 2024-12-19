Россиянам назвали четыре аргумента против покупки автомобиля прямо сейчас

В текущих экономических условиях россиянам рекомендуется отложить покупку автомобиля, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его мнению, новое авто пока не стоит приобретать из-за высоких ставок по автокредитам, которые на данный момент колеблются от 21% до 34,8%.
«Покупка автомобиля — важный шаг, и в последние годы выбор моделей сократился, но появились новые китайские варианты. 80% автомобилей ранее покупались в кредит. Вопрос — брать кредит под высокую ставку или подождать? Лучше подождать», — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, подождать с покупкой стоит, в том числе из-за того, что сейчас слишком высокие ставки на автокредиты. Сейчас они колеблются от 21% до 34,8%, средняя ставка — 26,39%.
Кроме того, Щербаченко добавил, что с начала 2024 года цены на автозапчасти выросли в среднем на 25%. При этом запчасти для европейских автомобилей подорожали вдвое, а для российских автомобилей — на 15%.
Цены на авто также возросли: средняя цена нового автомобиля в России за октябрь выросла на 3%, до 3,67 млн рублей. Также было отмечено значительное подорожание бензина за последние десять лет. Стоимость топлива возросла почти вдвое.
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