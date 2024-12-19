В 2024 году самым подорожавшим продуктом в Свердловской области стал картофель. Его цена с января по декабрь выросла на 89,41%. Актуальная статистика изменения стоимости опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, как менялись цены на разные продовольственные товары — в карточках URA.RU.
В топ-5 продуктов по росту цен вошли: картофель (+89,41% за год), лук (+63,93%), капуста (+49,12%), сливочное масло (+41,45%) и свекла (+32,31%). Судя по официальным данным, килограмм картофеля к концу года стал стоить 49,23 рублей, в то время как в январе его цена составляла 25,99 рублей. Стоимость сливочного масла в декабре оказалась на отметке в 1213,93 рублей за килограмм, а цена в начале года составляла 858,19 рублей.
Сильнее всего за год подешевели яйца. В январе их можно было купить за 123,50 рубля, а в декабре — уже за 105,73 рублей (цена снизилась на 14,38%). Также стала дешевле охлажденная курица (-3,20%), гречка (-0,11%) и макароны (-0,39%).
Ранее в разговоре с URA.RU экономист Эдуард Матвеев назвал высокую ключевую ставку и природные аномалии причинами повышения цен на картофель. По его словам, в нынешнем году местами в регионе стояла засуха, из-за нее картофель быстро начинал «болеть», что тоже сказалось на урожае.
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