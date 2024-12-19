В Свердловской области заоблачно подорожала картошка за год. Инфографика

Свердловскстат: цены на картофель за год выросли на 89%
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские овощные и фруктовые консервы подорожали за год на 2% и 5%
Детские овощные и фруктовые консервы подорожали за год на 2% и 5% Фото:
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В России взлетели цены на еду

В 2024 году самым подорожавшим продуктом в Свердловской области стал картофель. Его цена с января по декабрь выросла на 89,41%. Актуальная статистика изменения стоимости опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, как менялись цены на разные продовольственные товары — в карточках URA.RU. 

В топ-5 продуктов по росту цен вошли: картофель (+89,41% за год), лук (+63,93%), капуста (+49,12%), сливочное масло (+41,45%) и свекла (+32,31%). Судя по официальным данным, килограмм картофеля к концу года стал стоить 49,23 рублей, в то время как в январе его цена составляла 25,99 рублей. Стоимость сливочного масла в декабре оказалась на отметке в 1213,93 рублей за килограмм, а цена в начале года составляла 858,19 рублей.

Сильнее всего за год подешевели яйца. В январе их можно было купить за 123,50 рубля, а в декабре — уже за 105,73 рублей (цена снизилась на 14,38%). Также стала дешевле охлажденная курица (-3,20%), гречка (-0,11%) и макароны (-0,39%). 

Ранее в разговоре с URA.RU экономист Эдуард Матвеев назвал высокую ключевую ставку и природные аномалии причинами повышения цен на картофель. По его словам, в нынешнем году местами в регионе стояла засуха, из-за нее картофель быстро начинал «болеть», что тоже сказалось на урожае. 

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В 2024 году самым подорожавшим продуктом в Свердловской области стал картофель. Его цена с января по декабрь выросла на 89,41%. Актуальная статистика изменения стоимости опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, как менялись цены на разные продовольственные товары — в карточках URA.RU.  В топ-5 продуктов по росту цен вошли: картофель (+89,41% за год), лук (+63,93%), капуста (+49,12%), сливочное масло (+41,45%) и свекла (+32,31%). Судя по официальным данным, килограмм картофеля к концу года стал стоить 49,23 рублей, в то время как в январе его цена составляла 25,99 рублей. Стоимость сливочного масла в декабре оказалась на отметке в 1213,93 рублей за килограмм, а цена в начале года составляла 858,19 рублей. Сильнее всего за год подешевели яйца. В январе их можно было купить за 123,50 рубля, а в декабре — уже за 105,73 рублей (цена снизилась на 14,38%). Также стала дешевле охлажденная курица (-3,20%), гречка (-0,11%) и макароны (-0,39%).  Ранее в разговоре с URA.RU экономист Эдуард Матвеев назвал высокую ключевую ставку и природные аномалии причинами повышения цен на картофель. По его словам, в нынешнем году местами в регионе стояла засуха, из-за нее картофель быстро начинал «болеть», что тоже сказалось на урожае. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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