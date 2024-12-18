Десятки уральцев стали миллионерами, участвуя в лотереях

19 декабря 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Больше всего с деньгами везло жителям Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Десятки жителей Уральского федерального округа и Пермского края стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражах «Национальной лотереи». Свежими данными с URA.RU поделились в пресс-службе компании. Новость по теме Уралец купил 100 лотерейных билетов и выиграл 5 млн «Число жителей Свердловской области, которые стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражных и моментальных играх от бренда „Национальная Лотерея“, увеличилось в 2024 году до 59 человек (начиная с 2022-го). Свердловчане смогли обогнать по количеству победителей-миллионеров из соседних регионов. Так, в Пермском крае и Челябинской области за этот период призы от миллиона рублей выиграли 32 участника; в Тюменской области — 22; в Курганской — девять», — сообщили представители компании. Из всех свердловчан самым счастливым оказался человек, чей выигрыш превысил девять миллионов. В наступающем году у уральцев тоже есть шанс попытать свое счастье: 1 января в лотерее «Мечталлион» будет разыгран миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей. А 7 января атмосфера новогоднего чуда продолжится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка». В ней примут участие все билеты, зарегистрированные с 24 ноября по 1 января. Среди них будут дополнительно разыграны 500 призов по 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки жителей Уральского федерального округа и Пермского края стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражах «Национальной лотереи». Свежими данными с URA.RU поделились в пресс-службе компании. «Число жителей Свердловской области, которые стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражных и моментальных играх от бренда „Национальная Лотерея“, увеличилось в 2024 году до 59 человек (начиная с 2022-го). Свердловчане смогли обогнать по количеству победителей-миллионеров из соседних регионов. Так, в Пермском крае и Челябинской области за этот период призы от миллиона рублей выиграли 32 участника; в Тюменской области — 22; в Курганской — девять», — сообщили представители компании. Из всех свердловчан самым счастливым оказался человек, чей выигрыш превысил девять миллионов. В наступающем году у уральцев тоже есть шанс попытать свое счастье: 1 января в лотерее «Мечталлион» будет разыгран миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей. А 7 января атмосфера новогоднего чуда продолжится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка». В ней примут участие все билеты, зарегистрированные с 24 ноября по 1 января. Среди них будут дополнительно разыграны 500 призов по 50 тысяч рублей.