18 декабря 2024

Десятки уральцев стали миллионерами, участвуя в лотереях

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего с деньгами везло жителям Свердловской области Фото:

Десятки жителей Уральского федерального округа и Пермского края стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражах «Национальной лотереи». Свежими данными с URA.RU поделились в пресс-службе компании.

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«Число жителей Свердловской области, которые стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражных и моментальных играх от бренда „Национальная Лотерея“, увеличилось в 2024 году до 59 человек (начиная с 2022-го). Свердловчане смогли обогнать по количеству победителей-миллионеров из соседних регионов. Так, в Пермском крае и Челябинской области за этот период призы от миллиона рублей выиграли 32 участника; в Тюменской области — 22; в Курганской — девять», — сообщили представители компании.

Из всех свердловчан самым счастливым оказался человек, чей выигрыш превысил девять миллионов. В наступающем году у уральцев тоже есть шанс попытать свое счастье: 1 января в лотерее «Мечталлион» будет разыгран миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей. А 7 января атмосфера новогоднего чуда продолжится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка». В ней примут участие все билеты, зарегистрированные с 24 ноября по 1 января. Среди них будут дополнительно разыграны 500 призов по 50 тысяч рублей.

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Десятки жителей Уральского федерального округа и Пермского края стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражах «Национальной лотереи». Свежими данными с URA.RU поделились в пресс-службе компании. «Число жителей Свердловской области, которые стали миллионерами благодаря выигрышам в тиражных и моментальных играх от бренда „Национальная Лотерея“, увеличилось в 2024 году до 59 человек (начиная с 2022-го). Свердловчане смогли обогнать по количеству победителей-миллионеров из соседних регионов. Так, в Пермском крае и Челябинской области за этот период призы от миллиона рублей выиграли 32 участника; в Тюменской области — 22; в Курганской — девять», — сообщили представители компании. Из всех свердловчан самым счастливым оказался человек, чей выигрыш превысил девять миллионов. В наступающем году у уральцев тоже есть шанс попытать свое счастье: 1 января в лотерее «Мечталлион» будет разыгран миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей. А 7 января атмосфера новогоднего чуда продолжится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка». В ней примут участие все билеты, зарегистрированные с 24 ноября по 1 января. Среди них будут дополнительно разыграны 500 призов по 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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