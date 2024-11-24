Свердловчанин купил 100 лотерейных билетов и выиграл 5 млн, которые потратит на кредиты

Свердловчанин выиграл 5 млн рублей в онлайн-лотерее и потратит их на кредиты
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Cвердловчанин не в первый раз выигрывает миллионы (архивное фото)
Cвердловчанин не в первый раз выигрывает миллионы (архивное фото) Фото:

Уроженец Лесного (Свердловская область) выиграл пять миллионов рублей в онлайн-лотерее, купив 100 лотерейных билетов. Деньги свердловчанин планирует потратить на погашение кредитов и обеспечение финансовой стабильности.

«Илья из города Лесной Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в онлайн-лотерее „Турнир“. ... Сначала он приобрел 100 билетов и выиграл небольшие суммы, а затем решил рискнуть в онлайн-лотерее ..., где удача улыбнулась ему по-крупному. Суперприз поможет Илье закрыть кредиты, часть же суммы он планирует потратить на обеспечение финансовой стабильности», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

По словам мужчины, его семья пока не знает о выигрыше, и их ждет сюрприз. Для жителя Лесного это был не первый опыт крупных побед в лотереях, так как в 2023 году он выиграл один миллион рублей. Свою нынешнюю победу он принял спокойно, ведь считает, что не является излишне эмоциональным человеком.

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Уроженец Лесного (Свердловская область) выиграл пять миллионов рублей в онлайн-лотерее, купив 100 лотерейных билетов. Деньги свердловчанин планирует потратить на погашение кредитов и обеспечение финансовой стабильности. «Илья из города Лесной Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в онлайн-лотерее „Турнир“. ... Сначала он приобрел 100 билетов и выиграл небольшие суммы, а затем решил рискнуть в онлайн-лотерее ..., где удача улыбнулась ему по-крупному. Суперприз поможет Илье закрыть кредиты, часть же суммы он планирует потратить на обеспечение финансовой стабильности», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». По словам мужчины, его семья пока не знает о выигрыше, и их ждет сюрприз. Для жителя Лесного это был не первый опыт крупных побед в лотереях, так как в 2023 году он выиграл один миллион рублей. Свою нынешнюю победу он принял спокойно, ведь считает, что не является излишне эмоциональным человеком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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