Свердловчанин купил 100 лотерейных билетов и выиграл 5 млн, которые потратит на кредиты

Уроженец Лесного (Свердловская область) выиграл пять миллионов рублей в онлайн-лотерее, купив 100 лотерейных билетов. Деньги свердловчанин планирует потратить на погашение кредитов и обеспечение финансовой стабильности.
«Илья из города Лесной Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в онлайн-лотерее „Турнир“. ... Сначала он приобрел 100 билетов и выиграл небольшие суммы, а затем решил рискнуть в онлайн-лотерее ..., где удача улыбнулась ему по-крупному. Суперприз поможет Илье закрыть кредиты, часть же суммы он планирует потратить на обеспечение финансовой стабильности», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».
По словам мужчины, его семья пока не знает о выигрыше, и их ждет сюрприз. Для жителя Лесного это был не первый опыт крупных побед в лотереях, так как в 2023 году он выиграл один миллион рублей. Свою нынешнюю победу он принял спокойно, ведь считает, что не является излишне эмоциональным человеком.
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