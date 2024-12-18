18 декабря 2024

В Перми умер заслуженный конструктор Геннадий Смирнов

© Служба новостей «URA.RU»
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Геннадий Смирнов умер 17 декабря
Геннадий Смирнов умер 17 декабря Фото:

Заслуженный конструктор, создатель редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолетов серии Ми Геннадий Смирнов ушел из жизни. Об этом сообщили в компании «Редуктор-ПМ».

«17 декабря ушел из жизни лауреат Государственной премии СССР, создатель редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-34, „Ансат“, Ми-28Н, Ми-38, заслуженный конструктор Смирнов Геннадий Петрович. Конструктор по призванию, складу ума и характеру. „Последний из могикан“, который перенимал опыт у великих Миля и Камова. Своим трудом Геннадий Петрович внес колоссальный вклад в развитие вертолетостроения России», — говорится на странице АО «Редуктор-ПМ» в соцсети «ВКонтакте».

Смирнов начал карьеру в 1960-е годы в ОКБ М.Л. Миля. Под его руководством был создан редуктор ВР-26, без которого не появился бы легендарный вертолет Ми-26. За эту разработку Смирнова наградили Государственной премией СССР.

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Заслуженный конструктор, создатель редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолетов серии Ми Геннадий Смирнов ушел из жизни. Об этом сообщили в компании «Редуктор-ПМ». «17 декабря ушел из жизни лауреат Государственной премии СССР, создатель редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-34, „Ансат“, Ми-28Н, Ми-38, заслуженный конструктор Смирнов Геннадий Петрович. Конструктор по призванию, складу ума и характеру. „Последний из могикан“, который перенимал опыт у великих Миля и Камова. Своим трудом Геннадий Петрович внес колоссальный вклад в развитие вертолетостроения России», — говорится на странице АО «Редуктор-ПМ» в соцсети «ВКонтакте». Смирнов начал карьеру в 1960-е годы в ОКБ М.Л. Миля. Под его руководством был создан редуктор ВР-26, без которого не появился бы легендарный вертолет Ми-26. За эту разработку Смирнова наградили Государственной премией СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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