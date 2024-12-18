Людей с автоматами заметили челябинцы возле здания ДК ЖД. Видео

19 декабря 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Подозрительных людей заметили возле ДК ЖД в Челябинске Фото: Людмила Ковалева © URA.RU Вооруженных людей в штатском заметили 19 декабря утром около дворца культуры железнодорожников (ДК ЖД) в Челябинске. Об этом сообщили очевидцы. В силовых структурах рассказали, что это были учения. «Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу здания, территорию оцепили. Я поспешил уехать оттуда», — сообщили жители Челябинска. На видео с регистратора показано, как люди в штатском и с оружием ходят по парковке. Рядом стоят полицейские машины. Оказалось, что на месте проходят учения, которые проводят сразу несколько ведомств. Об это пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники. Условный теракт ранее отработали на сооружениях водоснабжения в Челябинске. Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов. В учения также были задействованы сразу несколько силовых ведомств Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженных людей в штатском заметили 19 декабря утром около дворца культуры железнодорожников (ДК ЖД) в Челябинске. Об этом сообщили очевидцы. В силовых структурах рассказали, что это были учения. «Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу здания, территорию оцепили. Я поспешил уехать оттуда», — сообщили жители Челябинска. На видео с регистратора показано, как люди в штатском и с оружием ходят по парковке. Рядом стоят полицейские машины. Оказалось, что на месте проходят учения, которые проводят сразу несколько ведомств. Об это пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники. Условный теракт ранее отработали на сооружениях водоснабжения в Челябинске. Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов. В учения также были задействованы сразу несколько силовых ведомств Челябинска.