18 декабря 2024

Людей с автоматами заметили челябинцы возле здания ДК ЖД. Видео

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Глава РЖД Олег Белозеров. Челябинск, дк железнодорожников
Подозрительных людей заметили возле ДК ЖД в Челябинске Фото:

Вооруженных людей в штатском заметили 19 декабря утром около дворца культуры железнодорожников (ДК ЖД) в Челябинске. Об этом сообщили очевидцы. В силовых структурах рассказали, что это были учения.

«Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу здания, территорию оцепили. Я поспешил уехать оттуда», — сообщили жители Челябинска. На видео с регистратора показано, как люди в штатском и с оружием ходят по парковке. Рядом стоят полицейские машины.

Оказалось, что на месте проходят учения, которые проводят сразу несколько ведомств. Об это пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники.

Условный теракт ранее отработали на сооружениях водоснабжения в Челябинске. Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов. В учения также были задействованы сразу несколько силовых ведомств Челябинска.

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Вооруженных людей в штатском заметили 19 декабря утром около дворца культуры железнодорожников (ДК ЖД) в Челябинске. Об этом сообщили очевидцы. В силовых структурах рассказали, что это были учения. «Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу здания, территорию оцепили. Я поспешил уехать оттуда», — сообщили жители Челябинска. На видео с регистратора показано, как люди в штатском и с оружием ходят по парковке. Рядом стоят полицейские машины. Оказалось, что на месте проходят учения, которые проводят сразу несколько ведомств. Об это пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники. Условный теракт ранее отработали на сооружениях водоснабжения в Челябинске. Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов. В учения также были задействованы сразу несколько силовых ведомств Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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